國安法遭「泛化利用」論熱議　靖海侯：有人借題發揮恰恰是軟對抗

內地知名博客靖海侯早前發表〈我們到底需要一個甚麼樣的香港〉，指有人將《香港國安法》「泛化利用」，文章在本港引發極大迴響，不斷有延伸討論文章。靖海侯今日（20日）凌晨發表一篇題為〈借題發揮，莫成了『軟對抗』〉的文章，指有人將〈我們到底需要一個甚麼樣的香港〉斷章取義、借題發揮，背離了討論「保持香港獨特性」的初衷。



他形容，近期的討論，有些聲音在「帶節奏」，有「軟對抗」的嫌疑，印證香港要堅定繼續進行撥亂反正。他直言：「這些聲音有的已經嚴重偏離理性討論的方向。其所做實的，恰恰是『軟對抗』的現象和風險」。



2020年7月1日，時任特首林鄭月娥召開國安法記者會。（資料圖片/高仲明攝）

自〈我們到底需要一個甚麼樣的香港〉一文曝光後，本地的相關討論不斷，最新有昨日（19日）《大公報》刊出題為〈打擊「軟對抗」與鞏固香港優勢並不牴觸」的文章，指進一步打擊「軟對抗」和保持香港獨特優勢，「兩者是相輔相成，並不對立」。

《大公報》評論強調要打擊軟對抗

文章強調不存在濫用國安法的情況，又指「軟對抗」不是言論自由、意見表達，而是「在輿論、文化等範疇上發難，破壞香港的由治及興」，「這不是靠甚麼團結包容就可以解決的」。

文章認為，保持香港的獨特優勢，不是要減少使用國安法，不是要減少打壓「軟對抗」，不是要對一些潛在問題「隻眼開隻眼閉」，認為這是錯誤、危險的想法。「當前的香港遠遠未到可以兵槍入庫、馬放南山之時，亂的根源尚未根除，香港要發展，首要是保持社會穩定，遏止『軟硬對抗』，從而集中精力發展經濟，更好地發揮香港的獨特優勢，而不是自亂陣腳，輕言『過火』，這對香港並沒有好處。」

時任特首林鄭月娥2020年6月30日簽署港區國安法，法例正式生效。（政府新聞處）

靖海侯：有人斷章取義、過度解讀

而靖海侯今日凌晨發表的〈借題發揮，莫成了『軟對抗』〉文章，也強調《我們到底需要一個什麼樣的香港》的觀點非常清晰，沒有任何模糊地帶：「保持香港獨特性」，於國於港，只有共識沒有分歧；香港的撥亂反正與保持香港獨特性沒有衝突，恰恰是為香港保持獨特性夯實根基，為其發展創造最有力、可持續、有保障的環境條件；對「保持香港獨特性」的憂思，有太多無謂聯想的成分，有被誤導的原因，這些思想背後的「認識悖論」，是完全不成立的。

他又指《我們到底需要一個什麼樣的香港》一文，引發香港社會關注。討論熱烈，反映了「保持香港獨特性」除了是國家一貫方針、治港鮮明方向外，也是香港社會的最大共識之一。他認為這是好的方面。

但他指出也有不好的一面。他指：「一個現像是，香港社會就該文的一些『討論』，明顯變了形、走了樣，有『斷章取義』的問題，有『過度解讀』的問題，有『借題發揮』的問題，甚至還有的『無限延伸』」，搬出了什麼所謂『治港方程式』的問題，將個人臆想及陰謀論注入其中。」

他形容這些現象，可笑且荒謬，所說觀點既非事實，也絕非他所同意。這些「借題發揮」和「蓄意延伸」，不僅對保持香港的穩定無益，更背離了討論「保持香港獨特性」的初衷。因此，他有必要予以澄清。

袁彌昌。（資料圖片）

不點名批評袁彌昌「治港方程式出問題」論述

而「治港方程式」出問題，正出自國際關係學者袁彌昌的手筆。袁於18日發表的文章，先以香港警方國安處懸紅通緝八名港人作引子，再引用靖海侯文章論述。

袁彌昌認為香港人口大量流失、國際聲譽跌入谷底，是「國安法治港」的直接結果。他又指在中美關係止跌之下，香港仍然是犧牲者，明顯是治港「方程式」出了問題。袁彌昌又批評有人還將香港卡在「國安法治港」、「撥亂反正」的階段，是不願面對現實、不願面向未來的思維定勢，造成了香港最不可解的對立與矛盾，把香港的獨特性、價值和優勢消耗殆盡。

而袁彌昌之父袁夷正是警方國安處通緝的八名港人之一。袁彌昌也承認早前曾到美國，並與父親有「短暫交流」。

《香港國安法》實施三年多。（資料圖片）

中央無比重視《香港國安法》的準確實施

靖海侯在〈借題發揮，莫成了『軟對抗』〉一文中，強調《香港國安法》實施三年多，巨大威力充分彰顯，是香港由亂到治的「決定性因素」。對於其成效，任何人都不能否定，任何人都無法否定。

他指評價《香港國安法》，必須基於基本事實展開，從相關刑事案件看，有數據可證，它完全做到了「懲治極少數」，為香港社會帶來的就是城市安定、社會安穩、市民生活安寧；它的實施嚴格在法律範圍內進行，運用相當嚴謹及審慎；而駐港國安公署成立三年來，更沒有任何負面新聞，得到兩地社會高度認可。

香港社會於此領域的個別亂象，應該予以矯正，但這只是局部的偶發的問題，是末節而不是主流。人們不能因此以偏概全，再將問題「升級」並「泛化」，甚至「借題發揮」以此抹黑《香港國安法》，企圖阻攔它長效發揮作用。

他強調，對於《香港國安法》的準確實施，中央無比重視。

靖海侯強調，文章不是批評紀律部隊的執法行動。（香港警察FB圖片）

強調不是批評港府政策和紀律部隊執法

文章又以多篇昔日的文章重申觀點。他指：「.香港國安法實施中，少數人因為理解領會不準確導致的有關問題，是個別的、局部的，絕不是指普遍性存在，絕不是無差別評價，絕非在說香港國安法在整個執行層面被「泛化利用」，更不是批評港府的治亂政策和紀律部隊的執法行動。」

他批評有人「借題發揮，試圖打亂香港撥亂反正的節奏，否定香港國安法實施取得的巨大成效」。

靖海侯強調，過往多篇文章都重申，維護國安沒有完成時，只有進行時，任何的放鬆懈怠心理都會帶來問題。他強調要看到「治亂」任務的複雜性和艱巨性，「治興」任務的系統性和長期性，「不能因香港向好的形勢而沾沾自喜，也不能因為有個別實踐中的問題就懷疑和否定路線」。

他強調，「維護國家安全不是『一鎚子的買賣』。合意則取不合意則既損害法律威嚴，更會讓維護國家安全的各方責任不能有效夯實。唯有對反中亂港勢力和活動保持高壓態勢不變、執法力度不減，特區維護國家安全才可謂真正建立了『銅牆鐵壁』。」

靖海侯稱最近香港社會有些聲音有「軟對抗」的嫌疑，而這些聲音「印證」香港要堅定繼續進行撥亂反正。（資料圖片）

批部分聲音嚴重偏離理性討論

至於近期的討論，他稱有些聲音在「帶節奏」，有「軟對抗」的嫌疑，而這些聲音「印證」香港要堅定繼續進行撥亂反正。他說這些聲音「有的已經嚴重偏離理性討論的方向。其所做實的，恰恰是『軟對抗』的現象和風險；其所昭示的，恰恰是夏寶龍主任所說的『大家要擦亮眼睛、時刻保持警惕、共同來守護香港這個美好家園』」。

他認為，當前香港的一項主要任務，還是要通過這種持續性的努力，為特區維護國家安全建立真正的「銅牆鐵壁」，讓反中亂港勢力感到窒息並徹底絕望。而這，針對的也只是反中亂港勢力，絕非普通市民。