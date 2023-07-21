中大條例委員會首次舉行會議　梁美芬決定不舉辦公聽會

中大校董、立法會議員張宇人提出私人草案，建議修改中大校董會組成方式及提高聘任校長門檻等。立法會相關法案委員會今日（21日）首次召開會議，中大校董、工聯會立法會議員鄧家彪指出，中大改革管治政治化，如舉行公聽會可能批評多於審議條文，為保護中大，認為回復理性，書面收集意見更詳盡、更合適。不過，選委界立法會議員江玉歡則指，面對面的公聽會更公開透明，不贊成書面表達意見更加理性。



最終，委員會主席梁美芬認為書面表達意見更合適、更深入，又稱很多人對中大管理層有意見，不清楚會否演變成人身攻擊。她又說，如收集書面意見時，帶有人身攻擊的文件都不會發給委員、會過濾，並決定公眾有10天時間，以書面提供意見。



中文大學。（資料圖片／夏嘉朗攝）

削校內成員比例 校友評議會僅餘1席

本次修訂校董會規模及組成會，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的23人、校內成員11人，比例約為2:1。校外成員23席中，校友評議會校董由原有3席減至1席，連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由6人增加到9人，議員校董維持3名。校董會選任校董由6人減至4人，新增其中1人必須為中大畢業生的要求。

法案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。