國務院任劉光源為中聯辦副主任　具外交、國安經驗

國務院今日（23日）宣布任命劉光源為中聯辨副主任一職，接替已離任調回福建的陳冬。



劉光源出身外交系統，曾派駐非洲和歐美。他於2021年來港出任外交部駐港特派員公署特派員時曾表明，工作重點是防範外部勢力干預香港事務，堅決維護國家主權、安全及發展利益。



國務院今日（23日）公布最新國家工作人員任免名單，其中劉光源將任中聯辨副主任，接替陳冬。

劉光源是河南省淮陽縣人，1986年加入外交部，最先任職外交部非洲司科員、再駐加納及尼日利亞，之後再任外交部幹部司三秘、副處長、處長，2000年駐三藩市總領館副總領事，2002年任外交部幹部司副司長，2007年任駐美大使館公使、2010年為駐肯尼亞特命全權大使、常駐聯合國環境規劃署代表，2014年任外交部涉外安全事務司司長，2018年為駐波蘭特命全權大使。

他於2021年調任外交駐港特派員公署特派員，初來港時曾表示香港出現的問題實質是一場涉「奪權與反奪權」、「顛覆與反顛覆」、「滲透與反滲透」的較量。

劉光源簡歷



1986-1987 中華人民共和國外交部新幹班

1987-1988 外交部非洲司科員

1988-1989 駐加納共和國大使館職員

1989-1994 駐尼日利亞聯邦共和國大使館隨員、三秘

1994-2000 外交部幹部司三秘、副處長、處長

2000-2002 駐舊金山總領館副總領事

2002-2007 外交部幹部司副司長

2007-2010 駐美利堅合眾國大使館公使

2010-2014 駐肯尼亞共和國特命全權大使、常駐聯合國環境規劃署代表、常駐聯合國人類住區規劃署代表

2014-2018 外交部涉外安全事務司司長

2018-2021 駐波蘭共和國特命全權大使

2021-2023 外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員

