立法會事務委員會訪問杭州　參觀大劇院及觀看「印象西湖」

立法會民政及文化體育事務委員會今日（31日）展開為期4天在杭州的職務訪問，以了解當地體育和文化的發展。



訪問團於7月31日至8月3日到訪杭州，共有16名立法會議員參與，由民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜率領並擔任團長，副團長為事務委員會副主席陳穎欣，以及委員霍啟剛。文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦參與部份行程。

訪問團31日抵達杭州後，下午與杭州市文化廣電旅遊局的代表交流。杭州市政府近年積極推動文化產業發展，並推出多項政策支援旅遊等相關發展，議員藉此加深了解當地政策和措施。

訪問團其後參觀杭州大劇院。這項重點文化地標於2004年落成，佔地約10萬平方米。建院以來，舉辦了過千場國際和國內優秀劇目，對推動杭州的文化藝術普及起極大作用。

晚上，訪問團與浙江省人民政府港澳事務辦公室的代表餐敘。席間，雙方就如何加強浙江與香港兩地在體育與文化方面的交流合作，以及如何促進落實「以文塑旅、以旅彰文」的理念交換意見。

訪問團其後觀看戶外表演「印象西湖．最憶是杭州」，以了解杭州的大型戶外文化表演項目。此項目由張藝謀擔任總導演，結合藝術和科技，展現江南美景與民間傳說。

訪問團明日（8月1日）會繼續在杭州的職務考察。