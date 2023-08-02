立法會事務委員會續訪杭州　參觀亞運村等場地及交流體育政策

立法會民政及文化體育事務委員會訪問團昨日（8月1日）繼續在杭州的職務訪問，重點就體育方面進行參觀交流，參觀了陳經綸體育學校、黃龍體育中心、杭州奧林匹克體育中心、亞運村等場地，並與杭州市體育局、第19屆亞運會組委會及杭州市政府交流。



訪問團昨日先參觀杭州市陳經綸體育學校，了解運動員的訓練情況。訪問團及後與杭州市體育局進行交流，以了解杭州市體育產業化及普及化的政策及措施，以及當地推廣全民運動的情況。

訪問團隨後參觀黃龍體育中心。黃龍體育中心是浙江省及杭州市的標誌性建築，亦是杭州2022年第19屆亞運會的比賽場地之一。

汲取舉辦大型綜合運動會經驗

訪問團下午與杭州2022年第19屆亞運會組委會工作交流，汲取當地舉辦大型綜合運動會的經驗，之後參觀杭州奧林匹克體育中心（奧體中心）。奧體中心於2021年4月啟用，其體育場是杭州亞運會舉辦開閉幕式的地方，而其游泳館及網球中心亦是杭州亞運會的比賽場地。訪問團亦參觀了為運動員提供住宿及醫療等服務的亞運村。

晚上，訪問團與杭州市政府的代表餐聚。席間，雙方就如何促進杭州與香港兩地在文化產業的合作交流，以及杭州市政府就亞運會推出的環保措施交換意見。

訪問團今日（8月2日）將前往東陽市繼續職務考察。