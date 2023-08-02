立會事務委員會訪問浙江東陽　參觀橫店影視城了解文化產業發展

正在浙江訪問的立法會民政及文化體育事務委員會訪問團，週三（8月2日）早上由杭州前往東陽市繼續職務訪問，參觀了中國木雕博物館、盧宅景區、橫店影視城等地，並與金華市及東陽市政府的代表餐聚，就促進文化及旅遊產業進行交流。



參觀木雕博物館及盧宅景區

訪問團早上抵達東陽後，前往參觀中國木雕博物館。該博物館是國家首座全面展示木雕歷史文化的博物館，並具陳列、研究、收藏與文化藝術交流的功能。

訪問團下午參觀東陽盧宅景區。盧宅屬江南著名古建築群，盧氏自宋代定居於此，世代聚族而居，形成一個較完整的明、清住宅建築群，盧宅於1988年獲列為全國重點文物保護單位。

訪問團其後到訪橫店影視城，了解當地文化產業的最新發展。橫店影視城是全球規模最大的影視基地之一，亦是國家5A級旅遊景區。議員參觀了橫店影視文化產業展示館，了解橫店影視城「影視為表、旅遊為裡、文化為魂」的發展和經營策略，並與由香港導演朱鋭斌執導的內地電視劇《惜花芷》的劇組會面交流。

參觀夢外灘調研國家夜間文化和旅遊消費模式

訪問團傍晚與金華市及東陽市政府的代表餐聚，就如何促進文化及旅遊產業的融合發展交換意見。議員及後參觀橫店影視城的夢外灘，以調研國家夜間文化和旅遊消費模式。

訪問團週四（8月3日）會繼續在東陽市的職務考察，並於下午啟程返港。