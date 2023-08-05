西貢鯨魚｜出沒海域有漁船光燈作業　鄭家泰：鯨魚或受吸引而被撞

停留在西貢海域半個月的布氏鯨7月底被發現身亡，有網民質疑鯨魚的新傷口，或死因就與其身亡前一晚，20多艘漁船在牛尾海使用光燈作業有關。香港海豚保育學會主席鄭家泰表示相關研究不多，不肯定鯨魚會否被光燈吸引而被船撞到，但就有此可能，要留待海洋公園的驗屍確定。他續指修例最為急切，現時有的野生動物保護條例難以舉證，阻嚇力不足。



▼8月1日 海洋公園專家解剖鯨魚遺體查死因▼



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鄭家泰表示使用光燈的漁船最基本會影響鯨魚的作息。至於鯨魚有否被漁船撞到，要留待驗屍報告結果發現鯨魚被哪種船撞到，但不抱太高希望，始終要以傷口判斷哪種船撞到有困難，在鯨魚身上有漁網卡到的痕跡會比較直接。

他提到，自己有和其他關注海洋環境團體留意漁船晚上使用光燈作業問題一至兩個月，據消息指這類情況在香港整個海面維持一至兩年。

環境及生態局局長謝展寰周三（2日）表示，在鯨魚死亡事件上，政府會在四方面跟進，包括檢視現行法例並研究是否修例等。鄭家泰表示，修例最為逼切，他解䆁指野生動物保護條例是刑事條例但舉證好困難，動物本身無法上庭作證，而且目擊海上發生的事並不容易，另外亦難以證明船隻畜意撞野生動物。

▼8月1日 謝展寰現身西壩解剖現場見記者▼

