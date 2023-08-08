深圳口岸辦：羅湖將實施「常旅客」計劃　採措施便利港人北上消費

深圳市口岸辦主任王剛表示，今年初恢復通關後，羅湖口岸仍是各口岸旅檢通關量第一名。由1月8日至昨日（8月7日），羅湖通關量為2300萬人次。他指，當局擬提升羅湖口岸的設施，並將實行「常旅客」計劃，學生、商務人士、其他科技人員等特定人群，只要備案為「常旅客」，通關查驗更加便捷；同時在各口岸設人民幣兌換點及加裝免費wifi，便利港人北上消費。



王剛又指，改造中的皇崗口岸在2026年投入使用，新大樓建成後會在「一地兩檢」基礎上實行「一次通關、一次查驗」方式，屆時香港落馬洲管制站可取消，香港將能按規劃在原管制站區域建設科技園區。意味一個口岸的改造，可以為河套深港科技創新園區及香港新田科技園區騰出更多土地，釋放更多空間。



王剛接受當地傳媒訪問時表示，羅湖口岸通關量居首，第二是福田口岸的2100萬人次，之後是深圳灣、西九龍、蓮塘、福田和文錦渡口岸。但他同時指出，羅湖口岸通關量增長不如其他口岸快，特別是蓮塘、福田和西九龍。由於羅湖口岸建成時間早，設施相對殘舊，當局準備改造口岸，提升通關設施和查驗條件。

他指，很多深圳人、港人而言，對羅湖口岸有情結，因是改革開放象徵，未來將「修舊如故」，不但不拆除重建，還要讓民衆感受到老羅湖口岸留下的心裏記憶，保留和陳列口岸文化。

各口岸便利港人兌換人民幣 便利北上消費

羅湖口岸除將實行「常旅客」計劃，令通關查驗更便捷外。王剛稱，為促進港人北上消費，已經在各個口岸安排兌換點，方便港人兌換人民幣，及展示二維碼方便下載手機支付程式，周邊區域亦加裝免費wifi，保障口岸通關信號快速便捷。

他又指，未來也要改造沙頭角口岸，其他口岸的信息化和通關查驗亦會提升，蓮塘會先行嘗試「合作查驗、一次放行」模式，蛇口碼頭將建設直升機口岸，並新建前海鐵路口岸、梅沙和南澳將建設海運口岸等。