接連有樓宇冧石屎　甯漢豪：正與業界商討加快合作進場協助維修

本港近期接連有樓宇發生冧石屎事件，發展局局長甯漢豪今日（9日）指正與業界商討，合作加快進場協助私樓業主維修。她再次重申，法例有要求業主在屋宇署出驗樓令後要跟從並進行維修，否則屬違法，又指有九百幢樓宇已被鎖定為較長期未有跟進維修工作，屋宇署會再跟進。



她指屋字署與不同學會保持溝通，相關學會不斷進行教育，也會協助當局對目標樓宇的風險檢視。 她又指，數千幢樓宇未跟進政府指令的維修，若年底仍不遵從維修令，政府必然會提出檢控。她強調，部分危險性大又長期未有改善的樓宇，當局未必會等至年底才採取行動。

何安誠料每年建造工程量達3000億

出席同一場合的建造業議會主席何安誠指，「組裝合成」建築法勢必成為建造業的焦點，不但積極採用 「組裝合成」建築法，更在本地設立生產線，預計未來香港每年的建造工程量將達到3,000億元。何安誠提到，位於東京街和福榮街的住宅項目是香港首個採用「組裝合成」建築法的私人項目，這個標誌性項目的模組就是由內地供應商提供。

議會工作方面，何安誠指為進一步促進區域協作，加強建造業議會在中國內地的業務拓展，議會成立內地事務部和大灣區建造拓展平台。