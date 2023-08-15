報道指參與議案表決率低　何君堯：無規定坐定表決　指記者要考核

選委界別立法會議員何君堯今日（15日）在社交平台發文，不點名反擊有報道指議員參與政府法案表決比率低。作為其中一名被指參與率低的他辯指，完善選舉制度後，議員分工合作「不須要坐足衆多事務委員會，亦沒有規定要坐定定表決，表決權是屬於議員的，投票率高低並不能概括定論甚麽」。



他更把予頭指向傳媒，質疑有人想帶風向貶低經完善的選舉制度：「看不出原因為何記者無須接受考核和登記制度呢，相信是時候為這些無冕皇帝「立憲」了！」



《明報》昨日頭版報道，根據他們搜集所得資料，現屆立法會89名議員由1月至今，分別參與了3次至23次就政府法案三讀表決，當中20名直選議員平均參與約9.4次表決，比30名功能組別議員及39名選委界別議員平均約12.5次為低。參與表決最少的是選委界別林順潮，只有3次；另外有4名議員只出席了4項政府法案表決，在席比例16.67%，包括江玉歡、鄧家彪、何君堯和6月初產子而缺席會議的林琳。他們五人當中，除鄧家彪為直選議員外，其餘4人均屬選委界別議員。報道也有刊登何君堯的回應，他指政治環境回復正常，「symbolic（象徵性）的舉不舉手並不重要」，最重要是有效施政及執法。

何君堯：最重要是立法效率很高

何君堯今日在社交平台發文指，完善立法會選舉制度後，立法會運作良好，沒有違規、沒有拉布、沒有流會，最重要的是立法效率很高，解決了很多社會民生議題，相信大衆更關心這些才是。

現在議會運作良好，並非有任何議員缺席而導致流會或法例不能通過，竟然有人大造文章「明示或暗示議員不在席投票就等同吞噗或偷懶」，明顯就是帶風向去貶低目前完善選擧制度後運作良好的機心！他指，議員們可能正在忙於立法會內其他同樣重要的事。

何君堯更指，通過《香港國安法》後，社會有需要完善傳媒管理工作，記者水平參差，報道手法又偏向嘩眾煽情，實不可取！既然保安員、地產經紀都要登記，看不出原因為何記者無須接受考核和登記制度呢，相信是時候為這些無冕皇帝「立憲」了！