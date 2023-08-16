願榮光禁制令實際作用　張國鈞：不便評論、上訴理據已放上網

律政司早前就高等法院原訟法庭，拒絕批出有關歌曲《願榮光歸香港》的臨時禁制令提出上訴，被問到上訴理據和實際作用，律政司副司長張國鈞表示，案件正在法院處理中，他不便作進一步的評論，指律政司已將上訴理據文件上載到網站，至於轉載歌曲是否違法，他指法例已寫得清楚。



張國鈞相信在未來司法程序中，法庭仍可處理涉及國家安全的問題。（李宇婷攝）

禁制令理據指法庭應該要遵行行政機關的判斷，而司法機關能否自行判斷涉及國家安全的問題，張國鈞相信在未來司法程序中，法庭仍可處理涉及國家安全的問題，適當時候再向公眾交代。

過去有兩宗在終審法院審訊案件，都沒有海外非常任法官，被問到是否打破慣例，以及對香港司法制度的影響，張國鈞指，每一宗案件究竟由哪位法官審理，是由司法機構負責安排，認為需要尊重司法機制，和維持由司法機構主持有關的案件，因為在《基本法》保障之下的司法獨立審判權，是1997年後一直以來堅持的原則，不應該去干預。

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張國鈞今日（16日）出席立法會法律界議員林新強的辦事處開幕禮，該辦事處服務市民已近一年，因疫情與修路工程等因素，而把開幕典禮延至今日舉行，期望在未來加強地區工作，繼續服務市民。

近日有報道指，立法會今年至今共通過24條政府法案，其中三分之二法案表決時，在席議員不過半，有議員批評媒體抹黑立法會。林新強說，各人有各人的看法，但議員應該為市民服務，而議員亦可能有自己的難處未能表決，媒體留意到議員的表現是好，是監察議員之舉，認為議員可以設法改善。