施政報告｜籲整個「香港隊」要團結　　李家超：沒有最好只有更好

行政長官李家超今日（20日）就其任內第二份施政報告，在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行首場地區諮詢會，聽取地區代表的意見。據悉，今年的安排與去年的地區諮詢會一樣，李家超將率領官員聽取意見，之後由司局長帶領市民分組討論。《香港01》會全程直播。



行政長官李家超今日（20日）就其任內第二份施政報告，在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行首場地區諮詢會。（盧翊銘攝）

【11:57】李家超表示，很多問題涉及地區層面、整個社會，強調地區問題各有一不，但地區統籌、治理體系對解決地區問題尤其重要，相信未來在完善地區治理體系、關愛隊的協作下，可大大改善現有問題。

至於經濟方面，李家超表示會積極推動活動，搞活香港經濟。他指，旅客的旅遊習慣改變，未來會加強推廣香港深度遊，如美食、文化等。

他再次感謝市民意見，強調會研究優次，制定政策回應市民需求。諮詢會於正午12時結束。

【11:50】第四個小組討論時，有市民關注輸入外勞程序，指有業界反映輸入外勞指引不清晰，而有興趣來港發展的內地人亦不知道如何申請來港，希望港府加強宣傳；他又關注香港鼠患問題，和香港水箱清洗。

有市民關注長者牙科保健服務，指其輪候時間過長，認為長者服務社會大半生，現時連吃東西的樂趣也被剝削，建議政府增加引入牙醫數量、派發內地牙科劵等。另外，深水埗居民建議上調醫療劵金額。

【11:45】李家超表示，香港在科技發展有優勢和發展好的方面，但在應用方面欠佳，認為要再「貼地」些；政府與民間亦要配合，他認為政府擔任「開大門」的角色，其後由民間、「B to B」去「開小門」，強調要整個香港團隊共同協助、配合，他指「社區、民生、福利，係要大家合作」。

李家超表示，政府宏觀施政，整個「香港隊」要一齊團結，感謝大家的團結，發揮「香港隊精神」，什麼大門都要打開，強調「沒有最好、只有更好」，感謝市民提供不同意見。

【11:38】第三小組討論主題圍繞金融、創科、交通、經展發展方面。有深水埗居民提到，當區停車場不足，導致違規停車問題嚴重，建議政府參考日本智能停車場發展，直言「香港智能停車場仲落後過內地，人哋發展得好好，非常方便，可以解決違例泊車嘅問題」；她又指，香港無吸引力、產品服務質素差，導致港人時常北上，不願留港消費。觀塘居民認為港府在推動智能化發展方面要有更具體的規劃。另有市民建議港府更積極到中東吸納資金，協助香港發展。

【11:27】李家超回應，指土地、住房的問題是大眾關注的重點之一，他強調無土地，便無房屋，指雖然港府修改程序，縮短收地時間，加快發展，但整體土地供應方面仍有大量工作需要做。李家超表示，明白要減輕工程對居民的影響。

【11:19】第二個小組主題是「拼經濟」。在拼經濟、拼發展方面，有市民建議港府與內地合作發展安老，讓有興趣到內地退休的長者可讓出房屋；增加運動員宿舍，「慳咗一、兩個鐘頭車程，一屋都有共同興趣，可以令到佢哋更好為國家、香港爭光」，她又建議政府規劃好運動員退休後發展。

有南區居民建議，政府在發展公屋時加入智能社區元素；又提到「港車北上」費用高昂、牌照申請時間過長，建議政府調整費用和加快申請程序。

中西區居民提到，交椅洲人工島發展工程對環境、交通影響，他指工程期間或對中西區居民出行造成長達五年的影響，期望港府可在施政報告中回應市民憂慮。

【11:17】李家超回應，認同教育需要多元化、學以致用，承諾會與團隊探討各可能性，重申重視市民意見，會盡量容納市民的建議。

諮詢會不設採訪區，傳媒只能在特定圍觀看諮詢會轉播。（盧翊銘攝）

【11:15】第一個小組主題是「為民生」。一名26歲男性市民提到，未能入讀資助大專院校的青年負擔巨額學債，詢問政府會否減免學債利息。

有市民關注生育率問題，建議政府鼓勵港人提早「雪卵」，又指家計會生育計劃的宣傳仍是控制生育數量為主調，建議整體生育計劃可與時並進。也有市民建議按子女數量，延長免稅額時限，又指外傭與僱主間的保障政策出現不公，認為這令到家長不願請外傭，反而限制勞動力釋放的可能性。

有市民關注SEN學童發展，建議政府設立專責部門跟進SEN學童生涯規劃，又建議政府派發學劵，減輕父母財政壓力。

【11:07】諮詢會第三節進入小組討論，一眾官員移師課室，聽取市民專題分享。

【10:58】李家超回應表示，十分感謝市民表達意見，感受到市民對地區問題「不吐不快」，承諾將與團隊逐一研究。他又指，完善地區治理後，相信市民關心的問題可得到更好的解決問題。

【10:45】地區諮詢會第二輪提問，有北角居民提到，香港多高樓齡樓宇，容易出現滲水問題，建議政府加強滲水辦職能。

教育方面，深水埗區市民提到職業專才教育發展方面，認為大眾對職專教育認識不多，限制青年發展機會，強化職專教育正統性，制定職專發展藍圖。從事教育的方先生表示，疫情影響學童的社交發展，擔心對學童社交能力影響深遠。

有市民關注香港托兒服務和安老服務供不應求的問題，認為這或會導致照顧者壓力爆煲、難釋勞動力的情況。

新興運動業界人士認為，運動發展時應加入「價值化」，建議政府推出體育劵，吸引市民在體育方面消費，同時提升體育經濟。

香港南區工商業界市民提到百分百擔保中小企貸款計劃，指香港經濟雖復甦，但晚間經濟動活仍未復甦，擔心中小企在現今經濟狀況下，仍難以還款。

【10:35】諮詢會小休數分鐘後，繼續讓市民提問，他們關注職專教育；人口老化但日間中心的配套不足；百分百擔保進入還款期應關注商界在疫後是否已復常，但從晚市早收，正反映仍有隱憂等。

【10:30】聽完多條提問後，李家超回應了有關「說好香港故事」的建議，他重申香港是一個可圓夢的地方，有國家支持、八大中心定位、加上港府積極出外招商引資，認為香港大有作為

【10:25】首位發表意見的市民為南區科大男學生，他提到南港島線交通擠塞問題，期望可盡快提出南港島線的規劃。亦有慈雲山居民提到交通問題，指慈雲山有逾十萬人居民，在特別節日，如清明節等容易出現交通擠塞等問題。

有油尖旺居民留意到，通關後的來港旅客大多為內地人，詢問港府將如何「講好香港故事」，吸引更多西方、東盟旅客來港。文化方面，有業界人士建議文體旅局設立新部門，由有相關工作背景的人作協調，帶領香港樂團走向國際，他又建議政府從手研究Busking方案，容許年青人在街上表現自己的音樂技能。

有市民提到西貢鯨魚死亡一事，詢問當局有何對策，會否加強教育、執法、加強罰則等。

青年方面，有市民建議政府減稅，以吸引市民生育，亦有市民指不少大專生一畢業即面對數十萬的學債，又指學生的專業與職業不匹配，詢問港府將如何協助青年發展。

【10:20】諮詢會開始，首先邀請台下多名市民先後提問，他們關注的議題，包括南區交通；現時市民港人返內地消費，如何吸引港人留港消費，以及令來港旅客包括內地遊客到本港，例如油尖旺區觀光消費；有何政策推動年輕人生育；早前西貢鯨魚不幸魂斷大海，如何保育；港人置業難等。

【10:14】《施政報告2023》首場地區諮詢會開始，李家超表示感謝市民出席諮詢會，他總結了去年施政報告的重點，包括重視青年發展、回應國家主席習近平提出的四個希望，期望今年可鞏固不同政策的目標和工作，希望聽取大眾意見，讓不同各度的政策都可以「做深、做廣」。

【10:08】施政報告諮詢會，行政長官李家超率三名司長、三名副司長坐在台上，台下有一眾局長在席，場內有100名市民。

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至於第二場地區諮詢會，則定於下周日（27日）移師至沙田官立中學。

去年的《施政報告》地區諮詢會，全部出席者均是獲邀請的建制派地區人士，沒有邀請民主派背景的區議員及地區人士參與。當時其中一場在荃灣官立中學舉行，但民主派的荃灣區議會主席陳琬琛未有獲邀。