直播｜行政長官李家超施政報告　筲箕灣進行首場地區諮詢會

行政長官李家超今日（20日）就其任內第二份施政報告，在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行首場地區諮詢會，聽取地區代表的意見。據悉，今年的安排與去年的地區諮詢會一樣，李家超將率領官員聽取意見，之後由司局長帶領市民分組討論。《香港01》會全程直播。



【10:30】聽完多條提問後，李家超回應了有關「說好香港故事」的建議，他重申香港是一個可圓夢的地方，有國家支持、八大中心定位、加上港府積極出外招商引資，認為香港大有作為

【10:25】首位發表意見的市民為南區科大男學生，他提到南港島線交通擠塞問題，期望可盡快提出南港島線的規劃。亦有慈雲山居民提到交通問題，指慈雲山有逾十萬人居民，在特別節日，如清明節等容易出現交通擠塞等問題。

有油尖旺居民留意到，通關後的來港旅客大多為內地人，詢問港府將如何「講好香港故事」，吸引更多西方、東盟旅客來港。文化方面，有業界人士建議文體旅局設立新部門，由有相關工作背景的人作協調，帶領香港樂團走向國際，他又建議政府從手研究Busking方案，容許年青人在街上表現自己的音樂技能。

有市民提到西貢鯨魚死亡一事，詢問當局有何對策，會否加強教育、執法、加強罰則等。

青年方面，有市民建議政府減稅，以吸引市民生育，亦有市民指不少大專生一畢業即面對數十萬的學債，又指學生的專業與職業不匹配，詢問港府將如何協助青年發展。

【10:20】諮詢會開始，首先邀請台下多名市民先後提問，他們關注的議題，包括南區交通；現時市民港人返內地消費，如何吸引港人留港消費，以及令來港旅客包括內地遊客到本港，例如油尖旺區觀光消費；有何政策推動年輕人生育；早前西貢鯨魚不幸魂斷大海，如何保育；港人置業難等。

【10:14】《施政報告2023》首場地區諮詢會開始，李家超表示感謝市民出席諮詢會，他總結了去年施政報告的重點，包括重視青年發展、回應國家主席習近平提出的四個希望，期望今年可鞏固不同政策的目標和工作，希望聽取大眾意見，讓不同各度的政策都可以「做深、做廣」。

【10:08】施政報告諮詢會，行政長官李家超率三名司長、三名副司長坐在台上，台下有一眾局長在席，場內有100名市民。

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至於第二場地區諮詢會，則定於下周日（27日）移師至沙田官立中學。

去年的《施政報告》地區諮詢會，全部出席者均是獲邀請的建制派地區人士，沒有邀請民主派背景的區議員及地區人士參與。當時其中一場在荃灣官立中學舉行，但民主派的荃灣區議會主席陳琬琛未有獲邀。