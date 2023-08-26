黃智華歡送風波︱搞手指費用$20萬內　過往也有類似晚宴涉約100席

黃大仙民政專員黃智華周四晚（24日）出席地區人士為他舉辦「赴京深造聯歡晚會」，場面太誇張惹來非議。晚宴搞手、九龍社團聯會黃大仙地區委員會主席、黃大仙前區議員何漢文向《香港01》表示，當日晚宴費用在20萬元之內，宴會約有500人參與，資金來源都是「朋友夾錢」。



對於宴會規模惹爭議，何漢文指有改善空間，未來歡送形式亦會轉變。不過，他又指過往亦有類似規模的歡送民政專員晚宴，今並無特別之處，晚會只是旨在離別時「地區各界食餐飯」及感謝專員付出，又舉例指前黃大仙民政事務專員蕭偉全離任時，歡送晚會宴會亦有約100席。



黃智華赴京深造聯歡晚會宴請500人。

何漢文稱會參考民政署意見 為離任專員送上感謝信

何漢文接受《香港01》查詢，指當日晚會規模受到社會關注，明白有改善空間，但其實本身僅設約20圍，因很多朋友都想出席，最後才宴請40多圍，而資金都是「朋友夾錢」。

何漢文指有改善空間，未來歡送形式亦會轉變。不過，他指過往亦有類似規模的歡送民政專員晚宴，今並無特別之處，他指，記憶中2000年開始黃大仙區有類似晚宴，只是旨在離別時「地區各界食餐飯」及感謝專員付出，又舉例指前黃大仙民政事務專員蕭偉全離任時，歡送晚會宴會亦有約100席。

何漢文（左）。（何漢文fb圖片）

如晚會大費周章 會適度減少

對於全國政協副主席、前特首梁振英指事件折射出建制社團浮誇浪費之風日益嚴重，出席官員愈來愈高級，一半以上的食物和酒水無人問津，轉眼變成廚餘，必須煞止。何對梁的意見表示尊重，如公眾認為晚會大費周章，亦應該適度減少。他又稱，日後民政專員離別時，會考慮參考民政事務總署的意見，讓地區人士走在一起，為專員送上一封感謝信。

民政事務總署署長建議僅為專員送上感謝信或鼓勵說話。

不認為有利益衝突 何漢文：專員已離任無延續性

至於黃大仙區議員譚香文質疑晚會上不少潛在競選區議員的人士與三會人士出席，或構成利益衝突。何漢文則表示不認同，稱大家來臨都是送別之情，況且民政專員已經是離任，並無延續性。