李家超：民政專員歡送宴汲取教訓　今後司局長統籌代表人數

行政長官李家超今日（27日）就其任內第二份施政報告，早上10時到沙田官立中學舉行第二場地區諮詢會，以聽取地區代表的意見，全程約兩小時。

上周日（20日）第1場諮詢會，發言的市民關心經濟、房屋、生育、教育等議題，今日市民的聚點又會是什麼？《香港01》全程直播。



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【13:08】日本排放核污水方面，李家超重申十分關注此舉對海洋、食物安全的即時影響，以及對市民健康的長遠影響，所以港府即時禁止日本十個來源地的海產品，而其餘來源地的海產亦會加強檢測。他又指與反應堆直接接觸過的核廢水影響更大，相信世界上有一個零出錯的做法，系統、人為等的計劃，一個不能排除會否出錯的計劃固然要多加關注，要保障市民健康。

【12:58】就搞活夜間活動方面，李家超表示，財政司正副司長正努力工作，促他們凝聚業界意見，解放新思維，有關工作不是單一次，會不停的做及分階段進行，爭取在中秋前後展開，並由國慶假期跨超新年。

他又指，雖然短期內仍有勞工短缺的問題，但他相信業界會有創新想法，而港人每當遇上問題，都可以面對挑戰和限制，齊心參與其中，共同互相解決問題，直言對搞活香港的夜間經濟有信心。

【12:45】就本港股票市場流動性，李家超責成財政司司長成立小組，專責研究股票市場流動性，本周會公布小組成員及工作準備，將會盡快展開工作並向行政長官匯報。

【12:33】諮詢會在中午12時左右結束後，行政長官李家超會見傳媒總結後，主動提及黃大仙民政專員黃智華聯歡晚會非議事件，指今次地區人士組織歡送宴的安排，本意良好，但明白在規模方面令人產生負面觀感，而黃智華亦已致歉。

政府要求地區人士表現專業、做實事，做領導角色應有的工作，，而地區領導者與地區人士接觸是工作上在所難免，認為認識和接觸不會帶來利益衝突，重要的是處理事情時是否公平、合理。

李家超續指，要做好地區治理工作必需加強與地區溝通，故不應因為是次事件而不與地區組織接觸，強調只需要吸取教訓、保持正面形象即可，不可因單一事件而抹剎所有與地區建立關係的工作。

他表示，市民對官員表現的肯定，李家超認為可以寫信、電郵或向對方「拍拍膊頭」都已很好。

李家超又提到，以往不少團隊舉辦活動時會邀請多位司、局長出席，而官員出席是為了與社區組織加強聯繫以及表達對港府施政的謝意，他形容為「Happy Burden」（快樂的負擔）。他表示，以往官員會做好分工，出席活動上互補及互相配合，亦希望活動團體不要著眼於出席活動的官員人數多少。他指期望成立一個彈性系統，讓官員間可分工，確保政府有適當的參與。

【11:59】李家超總結今日的諮詢會活動，他指市民的意見讓政府可更好考慮資源調配，有效令到政策制定優次。他留意到市民多關注「貼地」、「實際」的民生問題，另外市民亦熱心提出共建關愛共融的政策、鼓勵生育政策和相關配套政策等，他強調港府會一一考慮各位市民的意見。他又指，經濟發展對各行各業都十分重要。總括來說，他認為市民對去年《施政報告》的工作內容，而今年政府將會就市民需求「做深、做廣」，令到香港可固本培元。

【11:55】到第四組小組討論為「為民生」組，關注扶貧、環境等問題。政務司司長陳國基總結市民意見，指市民關注大灣區安老、東涌發展、夜經濟、將軍澳隧道使用方面。

將軍澳法團主席葉先生關注將軍澳食肆附近的停車場不足。陳小姐關注基層支援。

社福界同工提到幼兒照顧方面，他指香港育嬰院服務供不應求，期望政府在推動生育時，相關配套亦要同時加強發展，如社區保姆等，不過他指現時社區保姆主要以義工形式招募，認為誘因不足。

【11:50】李家超留意到市民關心民生問題，他指「職住」平衡方面，在發展人工島和北部都會區時會特別注意，期望減少市民跨區工作。另外，在土地釋放價值方面，李家超表示會研究協同效應，令到樓宇間的經濟效應更大。

【11:45】沙田區創科業界吳先生建議政府建立平台、部分，讓初創企業可更輕易處理稅務。

葵青區蕭先生關注地區景點方面，他提到葵青區觀景台的地契所限，令到該景點無廁所、售賣點等，難以吸引市民到訪。他又關注樓宇地契、管理費、樓宇維修等問題。

元朗區從事青年工作的李先生關注青年問題，他期望增加元朗區朗工作機會，令青年可在元朗區發展。他又提到元朗區的交通問題，增加天橋、升降機等基建，便利市民出行。

【11:37】財政司司長陳茂波匯報另一組討論重點，市民關注金融創科、北部都會區作為創科基地的意見、中醫藥、百分百擔保貸款、取消強積金對沖和培育本地人才等。

【11:30】李家超表示，今年已修定五至六條法例以加快建屋速度，十分認同私人發展商有優勢，指港府會與私人發展商加強合作；產業化方面，李家超表示會認真考慮鬆綁提供更加多場地供表演者使用。

【11:25】另一個小組討論「拼經濟」方面，律政司司長林定國總結早前討論到輸入外勞、青年在屋邨創業方面的議題。

一名先生關注公屋輪候時間，他指現時私人工程「搶工期」，可在四年內完成興建，認為政府可參考私人工程做法，再加快公營房屋的建屋。

從事文化藝術工作的先生表示，文化藝術應產業化發展，令到從業員可自力更生，指香港現時缺乏場地，建議可發展地區藝術發展，指地區有學校禮堂，吸引居民觀看。

食品界葉先生關注本地夜市經濟發展，他認為問題所在時本地勞工不足，人力不足時，薪金便會拉高，令到攤檔產品的定價比店舖更高，建議政府針對夜間請人的公司提供資助，再要求申請資助的企業向市民提供優惠；另外，他又建議政府推動彈性上班時間，讓在學青年、婦女投入勞動市場；他亦關注到提高生育率方面的支援。

【11:20】李家超提到，「首置」照顧了青年置業的需求，他指市民的發言讓他更了解到香港的定位，除是與國家聯繫外，更是一個國際城市，認為與外國交流也是十分重要。

【11:16】第二輪諮詢為小組討論，李家超首先到教育、醫療小組進行討論。

從事青年工作的鍾先生讚揚青年宿舍的工作，他建議「樂建居」方面亦定青年購屋比例，讓更多青年可買到樓。另外，他又關注生育率方面，建議推出兒童醫療劵和加強托兒服務。

鄉事委員會蘇先生建議政府推出跨境創業資金，讓青年認識國家和有機會發展。另外，他建議推出吸引人才回流的措施，提供高薪酬及長期發展的機會。

來自離島的市民建議政府與院校合作，提供更多金融方面調解學科。

北區學校校長建議政府牽線，讓內地的中小學都多來港，增加兩地學校交流的機會，她又建議除多讓學生到內地外，亦可加強到東盟考察。

升讀中六學生提到公民學科的部分考察時間過短，她又建議重啟專題研集，讓學生可深入學習，將兩地體驗融入報告中，她又建議推出廣資助，讓受精神困擾的學生可得到協助。

【11:07】第二部分是分組討論，李家超到訪專題討論市民的意見。

【10:59】李家超重申，本地勞動力必定是優先，輸入人才和勞動力都是短期措施，強調輸入勞動的配額是「打個折」的需求。他表示，期望再聽多點不同意見，令到《施政報告》政策優次定得更好。

【10:55】退休校長朱先生關注國家安全教育，建議除政府推動外，亦可善用關愛隊的地區資源，在社區內推廣國安知識。

曾先生關注中學生的生涯規劃，建議政府加強在中學階段讓學生了社會多點，他又關涯釋放婦女勞動力方面，建議政府鼓勵業界釋放五至六小時的工種讓婦女投入職場。

創業者吳先生提到，香港現時對創業的支援不足，舉例指開銀行戶口都要「過五關斬六將」，期望政府可關注這方面的需求。

土木工師師何先生關注人才方面，他指近年本地工程師人才嚴程流失，期望政府可加強工作，令青年願意留港，感受到香港是的家。他又提到股市方面，指在港集資的企業十分少，認為股市、樓市對市民消費意欲有相對的財富效應影響。

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【10:48】李家超回應家庭釋放勞動力問題，表示冀能提出措施使婦女能多參與職業工作；青年方面政府制定青年藍圖，當中強調讓青年有更好的多涯規劃，令到每個本地人士都有可發展的機會。而輸入外勞方面，李家超指這是「當前」和「長遠」的問題，指現時各業界「當前」都指不夠勞工，故必須要立即處理，而培養人才則是「長遠」工作。

【10:45】第二節諮詢環境為教育、社福等。

大埔區羅先生建議政府增加青年「邊學邊做邊賺錢」的機會，讓他們可提早吸納經驗。

少數族裔青年表示，不少少數族裔深信知識可以改變命運，所以他們努力考入大學，但有不少少數族裔青年畢業後寧願選擇地盤等高薪工作，而非自己的學科工作，詢問政府有何方法協助？

創業者提到，青年因現金流難以全身心投入創業，他又提到產學研方面，青年或難以撰寫完整規劃書，令到他們申請資金時出現困難。

曾先生關注照顧者福利，期望政府可鼓勵企業推出配套配合照顧者，除此之外，他們期望港府可推動更好的關愛環境氣氛。

陳先生關注人口政策，他提香港是全球生育率最低的地方，認為香港生育成本極高，建議推出更積極的對策，如社區保姆，令到更多婦女願意生育同時可釋放勞動力。

從事航空業的市民關注「搶人才」計劃，他指少人進入航空業的原因是其薪金、交通津貼、輪更津貼等不足，期望政府可循這方面考慮，加強留人才。

【10:28】李家超回應，感受到大家十分重視人才、人力供應，特別是挽留人才，另外都聽到市民關注科發展的利弊。至於夜經濟方面，李家超直言，政府「搞緊」。

【10:25】屋宇發展會主席葉先生關注升降機的安全問題，期望政府可以鼓勵法團善用資助，定期維修升降機，又期望政府可加快培養維修人員。

大埔商人蔡先生建議港府再派五千元消費劵、投資股示或樓市等形式移民，吸引遊客方面，他建議各區都要增加特色景點，其中他建議在大埔興建回歸紀念館。

西貢殘疾人士蘇先生表示，現時殘疾人士就業率低，期望政府可推出殘疾人士外出器材實報實銷，便利他們外出工作，釋放勞動力。

劉先生提到數字經濟方面的發展，他認為發展時會同時出現網絡犯罪問題，期望政府可增撥資源，堵塞漏洞，令到經濟損失減少，。

將軍澳地區人士陳先生關於夜市經濟發展，他提到東海岸海園、沙田城門河畔等位置十分適合擺賣攤檔，讓市民飯後可在社區裡走走，將夜市融入社區。另外，他關注救生員不足的問題，建議將其納入輸入外勞計劃中。最後，他關注土地供應比例，指私樓土地比例較低，擔心會影響日後私樓樓價急升。

來自屯門從事傳媒工作的馮先生關注本地創科專才計劃，他指專才來港後難以組班找人合作創科，建議政府提供平台，協助專才找班底、學徒，同時又可以培養到本地人才，「研究理念、方法都可以留到喺香港」。

從事人力資源工作的蘇小姐關注本地留人才、育人才措施，建議政府設立資金鼓勵人才留港特定時間，提供誘因留港；增設特定學科的獎學金，獲獎人需承諾留港發展。

【10:15】發言市民關注近期石屎剝落情況、有市民提及刺激內部消費、殘疾人士關注就業問題、網絡安全等

【10:07】行政長官李家超就施政報告舉行第二場地區諮詢會，率領三司長、三副長司長與一眾局長今日（27日）到沙田官立中學進行2023年《施政報告》地區諮詢會。李家超表示，感謝市民出席兩小時的諮詢會，提供意見對他制定《施政報告》優次十分重要，指過去感受到市民普通支持他任內首份《施政報告》的方針和政策，期望下一份可以做到更深、更廣。

整個政府團隊22人到場與市民面對面交流溝通，官員會少講多聽。

▼首場地區諮詢會在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行▼



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去年的《施政報告》地區諮詢會，全部出席者均是獲邀請的建制派地區人士，沒有邀請民主派背景的區議員及地區人士參與。當時其中一場在荃灣官立中學舉行，但民主派的荃灣區議會主席陳琬琛未有獲邀。