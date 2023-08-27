直播｜多名市民關注輸入外勞　李家超重申只是短期措施

行政長官李家超今日（27日）就其任內第二份施政報告，早上10時到沙田官立中學舉行第二場地區諮詢會，以聽取地區代表的意見，全程約兩小時。

上周日（20日）第1場諮詢會，發言的市民關心經濟、房屋、生育、教育等議題，今日市民的聚點又會是什麼？《香港01》全程直播。



【11:07】第二部分是分組討論，李家超到訪專題討論市民的意見。

【10:59】李家超重申，本地勞動力必定是優先，輸入人才和勞動力都是短期措施，強調輸入勞動的配額是「打個折」的需求。他表示，期望再聽多點不同意見，令到《施政報告》政策優次定得更好。

【10:55】退休校長朱先生關注國家安全教育，建議除政府推動外，亦可善用關愛隊的地區資源，在社區內推廣國安知識。

曾先生關注中學生的生涯規劃，建議政府加強在中學階段讓學生了社會多點，他又關涯釋放婦女勞動力方面，建議政府鼓勵業界釋放五至六小時的工種讓婦女投入職場。

創業者吳先生提到，香港現時對創業的支援不足，舉例指開銀行戶口都要「過五關斬六將」，期望政府可關注這方面的需求。

土木工師師何先生關注人才方面，他指近年本地工程師人才嚴程流失，期望政府可加強工作，令青年願意留港，感受到香港是的家。他又提到股市方面，指在港集資的企業十分少，認為股市、樓市對市民消費意欲有相對的財富效應影響。

+ 2

【10:48】李家超回應家庭釋放勞動力問題，表示冀能提出措施使婦女能多參與職業工作；青年方面政府制定青年藍圖，當中強調讓青年有更好的多涯規劃，令到每個本地人士都有可發展的機會。而輸入外勞方面，李家超指這是「當前」和「長遠」的問題，指現時各業界「當前」都指不夠勞工，故必須要立即處理，而培養人才則是「長遠」工作。

【10:45】第二節諮詢環境為教育、社福等。

大埔區羅先生建議政府增加青年「邊學邊做邊賺錢」的機會，讓他們可提早吸納經驗。

少數族裔青年表示，不少少數族裔深信知識可以改變命運，所以他們努力考入大學，但有不少少數族裔青年畢業後寧願選擇地盤等高薪工作，而非自己的學科工作，詢問政府有何方法協助？

創業者提到，青年因現金流難以全身心投入創業，他又提到產學研方面，青年或難以撰寫完整規劃書，令到他們申請資金時出現困難。

曾先生關注照顧者福利，期望政府可鼓勵企業推出配套配合照顧者，除此之外，他們期望港府可推動更好的關愛環境氣氛。

陳先生關注人口政策，他提香港是全球生育率最低的地方，認為香港生育成本極高，建議推出更積極的對策，如社區保姆，令到更多婦女願意生育同時可釋放勞動力。

從事航空業的市民關注「搶人才」計劃，他指少人進入航空業的原因是其薪金、交通津貼、輪更津貼等不足，期望政府可循這方面考慮，加強留人才。

【10:28】李家超回應，感受到大家十分重視人才、人力供應，特別是挽留人才，另外都聽到市民關注科發展的利弊。至於夜經濟方面，李家超直言，政府「搞緊」。

【10:25】屋宇發展會主席葉先生關注升降機的安全問題，期望政府可以鼓勵法團善用資助，定期維修升降機，又期望政府可加快培養維修人員。

大埔商人蔡先生建議港府再派五千元消費劵、投資股示或樓市等形式移民，吸引遊客方面，他建議各區都要增加特色景點，其中他建議在大埔興建回歸紀念館。

西貢殘疾人士蘇先生表示，現時殘疾人士就業率低，期望政府可推出殘疾人士外出器材實報實銷，便利他們外出工作，釋放勞動力。

劉先生提到數字經濟方面的發展，他認為發展時會同時出現網絡犯罪問題，期望政府可增撥資源，堵塞漏洞，令到經濟損失減少，。

將軍澳地區人士陳先生關於夜市經濟發展，他提到東海岸海園、沙田城門河畔等位置十分適合擺賣攤檔，讓市民飯後可在社區裡走走，將夜市融入社區。另外，他關注救生員不足的問題，建議將其納入輸入外勞計劃中。最後，他關注土地供應比例，指私樓土地比例較低，擔心會影響日後私樓樓價急升。

來自屯門從事傳媒工作的馮先生關注本地創科專才計劃，他指專才來港後難以組班找人合作創科，建議政府提供平台，協助專才找班底、學徒，同時又可以培養到本地人才，「研究理念、方法都可以留到喺香港」。

從事人力資源工作的蘇小姐關注本地留人才、育人才措施，建議政府設立資金鼓勵人才留港特定時間，提供誘因留港；增設特定學科的獎學金，獲獎人需承諾留港發展。

【10:15】發言市民關注近期石屎剝落情況、有市民提及刺激內部消費、殘疾人士關注就業問題、網絡安全等

【10:07】行政長官李家超就施政報告舉行第二場地區諮詢會，率領三司長、三副長司長與一眾局長今日（27日）到沙田官立中學進行2023年《施政報告》地區諮詢會。李家超表示，感謝市民出席兩小時的諮詢會，提供意見對他制定《施政報告》優次十分重要，指過去感受到市民普通支持他任內首份《施政報告》的方針和政策，期望下一份可以做到更深、更廣。

整個政府團隊22人到場與市民面對面交流溝通，官員會少講多聽。

▼首場地區諮詢會在筲箕灣愛秩序灣官立小學舉行▼



+ 2

去年的《施政報告》地區諮詢會，全部出席者均是獲邀請的建制派地區人士，沒有邀請民主派背景的區議員及地區人士參與。當時其中一場在荃灣官立中學舉行，但民主派的荃灣區議會主席陳琬琛未有獲邀。