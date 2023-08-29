皇崗口岸2025年完成重建河套　國務院：深港2035年成世界科研樞紐

國務院印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，要求高質量、高標準、高水平推進河套深港科技創新合作區深圳園區建設，積極主動與香港園區協同發展、優勢互補，打造粵港澳大灣區國際科技創新中心重要極點，努力成為粵港澳大灣區高質量發展的重要引擎，特首李家超表示歡迎。



集聚優勢重點室驗室集群、頂尖企業研發中心

《發展規劃》明確指，到2025年，基本建立高效的深港科技創新協同機制，深港科技創新開放合作取得積極成效；皇崗口岸整體完成重建，跨境基礎設施互聯互通，實現運轉高效的通關查驗模式創新；深圳園區監管模式運作成熟，與香港園區基本實現要素流動暢通、創新鏈條融通、人員交流順通；建立與香港及國際全面對接的科研管理制度，集聚一批香港及國際優勢學科重點實驗室集群和卓越研究中心、頂尖企業研發中心，與香港科技合作取得一批重大成果。

《發展規劃》又指，到2035年，與香港園區協同創新的格局全面形成，科技創新國際化程度居於全球領先地位，創新要素跨境自由有序流動，培育一批世界一流的創新載體和頂尖科技企業研發中心，成為世界級的科研樞紐，有力支撐粵港澳大灣區國際科技創新中心廣深港科技創新走廊建設。

李家超：爭取落實促進創新要素跨境流動的措施

李家超指，會繼續積極與深圳協同推動深港科技創新合作區在「一國兩制」下「一區兩園」的優勢，包括爭取落實促進各項創新要素跨境流動的措施，實現創科深度合作的橋頭堡，並讓香港充分發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力粵港澳大灣區國際科技創新中心的建設。

李家超又提到過去數年，港深兩地在合作區發展取得良好進展，香港科技園公司已在去年7月在深圳園區推出「大灣區創科快線」，為香港及內地創科企業提供業務發展支援服務。此外，位處深圳園區的香港科學園深圳分園已逐步開始運作。與此同時，香港園區港深創新及科技園第一批次首三座大樓將按原定時間表，由下年年底起陸續落成。