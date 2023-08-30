楊永杰倡廣電總局專班駐港　為內地及東南亞電影「一地兩檢」

7月的行政長官互動交流答問會曾討論文化藝術產業發展，當日會議有發言的議員，今日（30日）獲邀出席禮賓府早餐會，分享更多意見。



「A4聯盟」楊永杰提出多個建議，包括爭取廣電總局派專班駐港，協助內地和東南亞及亞太地區的電影集中在港審批，並到對方市場上映。



一批議員在8月30日出席禮賓府早餐會，向李家超及其他官員提出推動文化藝術產業的建議。（楊永杰提供）

設立平台 批出項目要請一定比例香港人

楊永杰建議政府設立國際電影平台，協助為內地的電影在東南亞及亞太地區上映，以及支援東南亞及亞太地區的電影進入內地市場。他建議向廣電總局爭取一隊專班進駐香港，設立平台為上述電影「一地兩檢」，通過專班審批的電影可直接在內地院線上映。而政府可邀請上述地點的電影投資者、製片人員、編劇及院線老闆等相關持份者加入平台，甚至吸引銀行進入平台，為電影提供融資服務。楊永杰建議，相關平台審批的電影製作，要聘用一定比例的香港人，從而帶動香港電影業發展。

對於香港節目在外地「入屋」，楊永杰建議與電視品牌合作，在電視內置「MYTV SUPER」、「Viutv」等服務，藉此打造港版「Netflix」的串流平台。

五月天4月中來港開演唱會。（資料圖片/邱愛霖攝）

加強演唱會經濟效應 推出餐飲住宿套票

本地消費市道方面，楊永杰指早前周杰倫、林俊傑、五月天等歌手來港開露天演唱會，吸引大批東南亞旅客來港，可見「演唱會經濟」的效應，因此應鼓勵更多國際巨星來港開演唱會。楊永杰認為要增加更多適合舉辦演唱會的表演場地，除了中環海濱，亦可以在西九龍海濱、啟德郵輪碼頭、迪士尼樂園、東涌昂坪等地舉行。而進入會場的道路宜設立路邊攤檔或臨時商店，並容許美食車在固定位置營運，以介紹景點、售賣紀念品或手信。

此外，楊永杰建議政府聯同酒店和餐飲業界，推出演唱會相關食住優惠套票，將演唱會的經濟效益延伸至其他行業。