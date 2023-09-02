調整中一開班機制 　蔡若蓮：減收生壓力 　勉強開班出現虛位

教育局早前更改新學年起的中一班數上限機制，教育局局長蔡若蓮今日（2日）在電台節目表示，如果學校核准中一開三班，新機制下有機會申請以4班參加下年度中一派位，對學生群育發展有好處。相反，她指如中學核准開三班，但連續兩個學年收生只有一班至兩班，她認為長遠而言只會造成壓力，出現不少「虛位」，令教師在暑假的工作重點聚焦在千方百計招生。



小一自行分配學位遞表。（廖雁雄攝/資料圖片）

教師重點要回到教學 而不是招生

蔡若蓮表示，如果中學過去兩年都收到2班中一學生，就不會再獲得開3班的機會，新機制下是要減輕學校的招生壓力，將重點放回提升教育質素上，如收生不足勉強留住教識，亦會令教師不足。

教育局局長蔡若蓮。（夏家朗攝）

適齡學童減少是結構性問題

對於全港510多所小學有77間在本學年縮減小一開班數目。蔡若蓮認為是結構性問題，稱學生人數下降，開班數目就會減少，要實事求是調整開班數量。至於學生人數愈少，教學質量愈高的說法，蔡若蓮表示不認同，反指如學校一級都沒有16人，就證明說法不成立，並非會令教學質素變好。

至於有5間小學獲派0班，蔡若蓮強調並非等同殺校，而是不能參與統一派位，可以有其他方式，例如私營營辦小一。被問及如何處理適齡人口下降問題，蔡若蓮指有採用學校合併、將校舍搬遷到新發展區、停辦學校等方式。教師流失方面，她指部分涉及退休、轉學校、家庭離港等原因，但總體穩定。

星期一如情況正常應該開學

近日超強颱風蘇拉襲港，蔡若蓮稱社會提高警覺、及早準備，以致沒有混亂出現，稱學校對惡劣天氣相關指引十分熟悉。至於星期一會否推遲開學，她指每一個地區情況不同，學校應視乎情況作出安排，如情況正常一般都應恢復開學。