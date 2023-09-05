民主黨質疑外來壓力致籌款晚宴屢受阻　李家超：對私人活動無評語

特首李家超今日（5日）回應民主黨質疑，因有外來壓力導致該黨多次未能成功舉辦籌款晚宴時，強調私人組織安排私人活動是私人組織自己的事，「我對於一啲私人活動係無評語」。



民主黨多次籌備的晚宴，接連因食肆以不同理由未能如期租出場地，終致不能舉行。對於有記者問到李家超當中會否涉及政治壓力時，李家超表示任何團體舉辦活動，如何令到活動順利進行是他們需要負責的。至於民主黨能否參加年末的區議會選舉，李家超認為任何人只要符合《基本法》要求，願意宣誓效忠特區政府和願意作出貢獻，均可參選。

民主黨再嘗「閉門羮」，酒店以颱風「蘇拉」襲港導致「爛玻璃」，未能提供場地為由，晚宴將會取消。（資料圖片）

不認同不復設示威區影響與市民連結

過去特首逢周二出席行會前，均會途經政府總部示威區，接收團體的請願信，但因應疫情而暫停相關安排。至於有消息指，當局不會復設示威區，被問及此舉會否令本屆政府和市民失去連結時，李家超指市民有不同方法反映意見，例如一向用的寫信、電郵和打電話，如有任何請願信可隨時交給政府，不用特別安排一個環節在行政會議前進行。

他強調，反映意見的渠道有很多，他自己也會落區就施政報告諮詢意見，原定的落區計劃因風暴來襲而押後，強調有很多機會接觸市民，政府官員亦很主動接觸市民。