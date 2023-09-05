河套深港創科規劃　發改委：北部都會區有利加入國家發展大局

國務院新聞辦公室於下午3時舉行新聞發布會，介紹《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》有關情況。港府政務司司長陳國基專程赴京出席今次記者會，反映中央和特區政府對河套區發展的重視。



國務院新聞辦公室舉行記者會，講述河套規劃。（中國網直播截圖）

出席記者會的還包括國家發展改革委黨組成員郭蘭峰，海關總署副署長孫玉寧，廣東省委常委、常務副省長張虎，深圳市委副書記、市長覃偉中，和科技部有關負責人。

郭蘭峰表示，藉此機會向社會關心、關注的朋友表示謝意，中央高度重視河套區建設，前幾日規劃由國務院公佈。

河套建設主要三大定位，郭指是深港先導區、國際創新規則的試驗區、綜合轉化的試驗區。他指要聯手打造國際創新平台；明確推動新一代信息產業，加快佈局前沿領域；構建國際化的體系機制，實施貨物跨境管理，探索國際互聯網流動，加快建立更好的知識產業保護，全面接軌國際等。

他說，要推動香港作為國際創新中心，北部都會區有利加入國家發展大局，下一步要落實國務院的部署，要做好跟蹤協調服務。

郭蘭峰說，要加快建立更好的知識產業保護，全面接軌國際等。（中國網直播截圖）

前海南沙、橫琴珠海各有規劃定位

郭指前海南沙的都有政策支持，橫琴珠海方案都有規劃，要全面加強前海發展，在深圳擴大地區。

他表示，各平台戰略上各有不同，橫琴有利澳門發展，體制機制創新有突破，主要支援澳門發展，體制上有共商共建共享共管機制。前海是支持香港在前海合作，全面打造平台，是現代服務業。南沙則突出粵港澳全面合作，攜手港澳共同擴大對外開放。河套面積最少，但科技創新特色明顯，有「一區兩園」優勢，集中深港創科資源，有效聯同大灣區及國際有重大作用。

郭蘭峰說，深港平台需要科技創新機制創新，支持深港拓展跨學科研究，構建更大的體系，規劃資源共享，充分發揮香港的超級聯繫人作用。下一步要按照國務院部署，重點領域及環節，積累經驗，實現粵港澳全面合作。

科技部：已有千名香港科學家在內地科技庫

有指本次規劃明確，深圳協同香港成為科技轉化基地，會有何進展。科技部成員林新稱，香港擁有科技力量，是國家的重要部分，國家支持科技合作。她指有開展內地與香港的交流，支持香港科學家參加國家計劃，已經有1,000名香港科學家在內地科技庫，要加強創科創業，本次規劃契機會加大對合作區的支持力度，發揮香港的所長，支持香港的科技金融、轉移各個方面。希望高水平科技在園區落地，要開展先行先試，打通科技要素的瓶頸，要打造有利科技創新的領域，營造國際化科研心態，為深港兩地大灣區國家高質量提供科技支撐。