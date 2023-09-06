立法會財委會審批賑災基金增撥7000萬　39議員發言十多人申報利益

港府賑災基金的結餘不足。立法會財務委員會今日（6日）舉行會議，建議在政府一般收入賬目，向賑災基金追加撥款7,000萬元。政務司司長陳國基稱，援助內地水災約需要8,800萬元，如加上援助菲律賓、印度等地水災，總數需要9,700萬元，而賑災基金亦需要維持在1億元的儲備，故需要申請追加撥款。



十多名立法會議員在會議上提出牽涉在不同機構及團體，涉利益衝突，故表示不會投票或不會參與討論。其中選委界立法會議員馬逢國指：「列出咁多團體，我唔記得同邊個有關係，好多都有榮譽職銜，所以我都申報啦！」



有議員質疑是否需要逐一申報，陳振英指，要讓市民明白議員為何沒有參與討論。在會議進入討論前，已經有39位議員按下發言按鈕，陳直言：「嘩好快呀！」



林素蔚關注撥款的行政支出。（資料圖片/夏家朗攝）

林素蔚倡減少行政費支出

「A4聯盟」立法會議員林素蔚稱，有否方法確保援助費用得其所，又稱行政費有時高達10多萬元，可否減少行政費支出。陳國基稱，賑災主要考慮人道立場，救援機構使用的行政費不能多於撥款的5%，而行政費都要審核，都要提交審核報告。

梁熙。（資料圖片）

最多12個工作天可批出援助

民建聯立法會議員梁熙指，有少數人重複從不同機構索取援助，會出現重複援助，並可能導致其他大部份人因此未能收到足夠援助，並問及災民何時可以得到援助物資。陳國基指，秘書處會把關，而當地政府都知道何人需要援助。至於批出援助的時間，陳指需要不超過12個工作天，基本1星期已經批出，申請機構需要根據時間表發放援助。

林新強。（資料圖片/歐嘉樂攝）

林新強：需徹查援助機構負面紀錄

法律界立法會議員林新強指，港府不是「水魚」，曾有國際非牟利機構有嚴重道德問題，例如捐款到不了受助人手上，或者機構高層薪金過高，甚至要求有不道德交易才發出援助，該等機構基本上都會符合既定準則，要求政府要將過往貪污、道德行為納入考慮。陳國基稱，會查閱機構過往記錄、負面新聞、投訴等。