黑雨｜楊何蓓茵：今日動員不同部門人員善後　規模較蘇拉襲港時大

本港經歷百年一遇暴雨，公務員事務局局長楊何蓓茵說，暴雨下救援和工程部門人員傾巢而出，今日將動員非緊急部門人員協助善後工作，相信人數較上次超強颱風蘇拉吹襲香港時多，稍後會公布數目。



去年施政報告提出增設「全政府動員」級別，務求可短時間動員1萬人應付緊急情況，各部門早前已制定輪值名單。她指由公務員自願參與動員機制，時間會更長，早前已要求部門根據編制的大小，制訂公務員總動員更表，設有三更輪替，其中第一更的員工需要留意手機通知隨時出動。



楊何蓓茵公布今年公務員加薪建議（林靄怡攝）

楊何蓓茵出席一個電台節目時指，政府早前在蘇拉襲港後，首次透過全政府動員機制善後，善後屬於救援和工程部門責任，這些部門一定會傾巢而出，經過2018年颱風山竹後，政府已經增購器材和人手調配，善後工作上有改進，其他部門負責細微工作包括透過「全政府動員」級別，按各區需要補充各區民政事務署的人手等。

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當局二月啟動首次演練，模擬香港附近海域發生海嘯，要協助受影響市民撤離，楊何蓓茵表示，演練過後有需要完善的地方，包括組長與組員溝通，在實地工作後會有檢討。她指出，經過上次蘇拉的總動員行動後，社會都期望政府能夠做快點，令城市盡快恢復秩序，其他未有出動的部門人員亦會從中學習，但估不到如此快又要出動。