世紀暴雨｜李家超：紅山半島僭建必定執法檢控　追究額外工程費用

世紀大暴雨連日影響本港，其中紅山半島更出現山泥傾瀉，繼而被揭發鄰近樓宇進行僭建及霸佔官地。特首李家超今早（12日）出席行會前見記者，強調政府必定會執法，「需要檢控嘅會檢控、需要清拆嘅會清拆」，又指倘因為僭建而增加政府工程費用，當局必向相關人士追討費用。



先進行山坡鞏固工程

提到紅山半島出現嚴重的山泥傾瀉情況，李家超表示現時首要工作為為山坡進行穩固工程，確保山坡沒有其餘潛在風險。另外，紅山半島獨立屋被揭發疑似僭建及霸佔官地，李家超強調政府必定會執法，指「需要檢控嘅就會檢控，需要清拆嘅就會清拆」，亦會追究相關業主因僭建而產生額外的工程費用。

針對樓宇僭建問題，李家超表示政府一向有排查，但會以風險管理設優先次序，指本港私人樓宇有逾4萬棟，涉及大量單位，要務實針對高風險樓宇進行排查。而紅山半島山泥傾瀉則暴露了部份屋苑的風險，部門會針對有關屋苑巡查，對懷疑僭建屋苑採取行動。

▼9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼



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至於將軍澳及觀塘等地區昨日出現水浸，政府會否再檢視各區的排水系統。李家超說，不同地方出現水浸有不同原因，包括可能某個區突如其來出現很大雨量，而只集中在一區，不符合發出黑雨警告的標準，因此大雨出現在某一個區的風險仍然存在。

積極巡查各區渠務系統 提升排水防洪能力

李家超說，當局會積極巡查各區的渠務工作，包括渠蓋及去水位等，要確保有否被垃圾或障礙物等阻塞通水。而當有大雨集中在某區，除要發出相關信號之外，應變隊亦要出動，並且要巡查周邊有否出現關連的水浸。他說，有計劃強化不同地區的排水系統，包括渠務擴闊、維修和加建工程等，都正在安排，會根據風險排出優次，風險較大的地區會先做工程。

他強調，渠務署過去一直提升香港排水防洪能力，令水浸黑點由過去120多個減至現時4個。根據資料，4個有待改善的黑點分別是薄扶林村、尖沙咀漆咸道南、大埔林村谷盆地及元朗新田石湖圍。

李家超說，今次處理世紀暴雨在預警、應對及善後方面，政府都會總結經驗，初步總結在應對及善後方面，各部門做到全力以赴、爭分奪秒。至於預警方面，政府會認真檢視如何提高安全系數，讓市民掌握更多及更詳細的資訊。他又承諾會研究方法提升天文台天氣預測能力，尤其是在現今科技限制下，如何能更準備預測降雨。

他再次提醒市民，未來幾日仍可能有局部地區大雨及雷暴，應多留意天文台信息，政府會繼續做好善後工作。

受災市民可向民政總署及漁護署申請緊急援助

另外，李家超表示民政事務總署今明兩日（12日、13日）將在18區的民政諮詢中心及新界27個鄉事委員會設立專門櫃枱，讓受風暴影響而有經濟困難的市民申請緊急援助基金。除此之外，受損失的漁民、農戶、養魚戶亦可由今日起至本月20日向漁護署登記申請緊急救援基金。