海南省再來港發債　李家超：歡迎　陳茂波：助港深化綠色債券譜系

行政長官李家超今日（12日）與海南省省長劉小明會面。李家超歡迎海南省繼去年十月在港發行離岸人民幣地方政府債券後，再次來港發債。李指出，這次發行的債券組合包括可持續發展、生物多樣性、海洋生態有關債券，相信香港作為國際金融中心和連接中外的橋樑，可充分發揮優勢，連通國內外綠色和可持續資金的流動，推動內地的綠色投資和生態文明。



李家超（右）與海南省省長劉小明會面（政府新聞處）

李家超又稱，香港一直奉行自由貿易政策，法律體系與國際接軌，認為瓊港兩地可以優勢互補，利用香港高度國際化的優勢，把握海南自由貿易港的發展機遇，協助海南省企業走向全球。他亦提到，本港的會計、金融、法律、創科等專業服務業擁有大量人才，可為海南自由貿易港的發展提供支援，同時為香港專業服務業人才提供更廣闊的發展空間。

財政司司長陳茂波出席海南省在本港舉行發行境外人民幣債券路演時指，海南省已連續兩年在港發行債券，累計發行額100億元人民幣。繼去年在港發行藍色和可持續債券，今年推出以生物多樣性為主題綠色債券，擴闊債券覆蓋面，讓省內更多綠色項目受惠，同時有助擴大和深化本港的綠色和可持續債券譜系，促進市場更蓬勃發展。

陳茂波又指，香港繼續是亞洲首選的綠色金融樞紐，去年在港發行的綠色和可持續債務總額達805億美元，創下新高，其中在港安排發行的綠色和可持續債券總額，佔亞洲市場的35%。特區政府自2018年起也開始發行綠色債券，至今發行總額接近1,700億元，涵蓋人民幣、美元、歐元和港元，當中包括長達30年期美元綠債和20年期歐元綠債，也包括今年2月全球首次發行的政府代幣化綠色債券。