世紀暴雨｜石澳無網絡派電話卡？　麥美娟：張卡收到訊號

本港經歷完500年一遇大雨，多區出現嚴重水浸，政府早前表示，緊急救援基金申請會加派人手，確保彈性和加快處理申請，讓市民及早得到幫助。被問到申請情況，民青局局長麥美娟指今日整體有400多個申請，當中200多個屬於北區。



至於石澳交通及通訊一度中斷，有指當時沒有通訊網絡，關愛隊進入石澳時派發電話卡，市民亦得物無所用。麥美娟說，當時派發的電話卡仍接收到訊號。



麥美娟表示，今日整體有400多個緊急救援基金申請。（李宇婷攝）

今日400多個緊急救援基金申請 200多個在北區

麥美娟指，受影響嚴重的地區包括北區、元朗和大埔，社署和民政署由9月8日開始已在臨時庇護中心陸續登記，北區民政署已登記的受影響村民當時已經有400多個，今日再增加200多個，都是受影響比較嚴重的村。今日全港整體申請有400多個，至於一些受影響不嚴重的地區，登記數字就不會高。

她又指在過去數天已經不斷向市民發放有關緊急援助基金的申請資訊，現階段亦正協助市民登記，相關部門會加派人手盡快處理申請。除政府的基金外，亦有不同慈善團體基金供市民申請，街站可協助市民申請最適合的基金。至於處理申請所需的時間，她指要視乎申請量，希望好快可以公布第一批申請成功的數目。

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民政署數千人總動員落區

麥美娟指水浸期間，民政署同事可以說是總動員，數千人全部包括文職後勤的同事都有外勤幫忙，認為署方調配人手和資源的系統有效順暢。她說北區聯和墟的臨時庇護中心，最高峰有230多個市民入住，署方在其他地區調配物資和人手，亦有分流市民到其他中心暫住。

她又提到石澳山泥傾瀉後，地區關愛隊在石澳的隊員即時告知當地的情況，讓部門盡快掌握資訊以便應對，包括通訊網絡中斷，部門派發的電話卡當時仍接收到訊號。