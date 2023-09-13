夜繽紛｜唐英年稱旅客消費習慣已變：上海買名牌包包只貴香港一成

港府正籌備搞活夜經濟，或於明日（14日）舉行「香港夜繽紛」啟動禮。2003年沙士後出任財政司司長的西九文化區管理局董事局主席唐英年今日（13日）在報章訪問稱，現時香港經濟與當年類似，他認同要鼓勵市民外出消費，並從細微事情入手，帶動整體消費氣氛。



不過，唐英年指，沙士後中央開放自由行，香港經濟迅速反彈，但今次疫情，高消費客群不再，旅客消費習慣改變，以往在香港買「名牌包包」較便宜，但現時上海購買同一個手袋，亦可能只貴香港一成左右，令香港奢侈品購物吸引力下降。



唐英年稱內地客由消費旅遊轉為文化深度遊是好事

唐英年在《星島日報》訪問中稱，疫情令旅客消費習慣改變，以往因匯率在香港買「名牌包包」較便宜，但現時在上海買同一個手袋，連稅亦可能只貴香港一成左右，令本港奢侈品購物吸引力下降。不過，唐英年認為，內地客由消費旅遊轉為文化深度遊是好事，反映香港文化對遊客有吸引力，「也印證西九文化區的成功」。

西九文化區管理局董事局主席唐英年9月13日在報章訪問稱，現時香港經濟與當年沙士後類似，他認同要鼓勵市民外出消費，並從細微事情入手，帶動整體消費氣氛。（資料圖片/盧翊銘攝）

疫情後遺症市民習慣晚上不外出 唐英年稱由細微處做起帶動夜經濟

對於港府盼搞活夜經濟，唐英年指，香港夜市不如往昔是因為「疫情後遺症」，疫下市民習慣晚上不外出，而人口老化，當年（2003年沙士後）「夜蒲」群體已到中年，傾向夜晚留在家中。唐英年形容，沙士後曾到一個購物中心，「全店只得他一人」，於是他由細微處做起，帶朋友外出用餐、購物、看電影，以身作則「營造氣氛讓人可以出街」。