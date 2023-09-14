啟動建設大灣區氣象監測預警中心　提升本港防災減災能力

香港上周遭遇百年一遇黑色暴雨衝擊，特首李家超本周二（12日）出席行政會議前也承諾會研究加強本港天文台的天氣預報能力。粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心（香港）建設籌備工作今日（14日）正式展開，選址毗鄰北部都會區。中國氣象局局長陳振林指，香港中心的建設，有利於提升香港的防災減災能力。



來港出席啟動儀式的中國氣象局局陳振林表示，粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心是三地聯合建設的重點項目，標誌着三地氣象事業的合作邁入了新階段。香港中心的建設，不僅有利於提升香港自身的防災減災能力，還將促進三地之間的緊密合作和共同發展，為大灣區打造國際一流灣區和世界級城市群提供有力的氣象保障服務。

政府務司司長陳國基則表示，特區政府籌備在香港興建大灣區空氣質素實驗室及氣象監測超級站，粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心（香港）正位處其中，毗鄰北部都會區，有助匯聚大灣區內的優秀氣象人才，進一步推動科研合作，為大灣區氣象事業作出新貢獻。

粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心是中國氣象局公布的《粵港澳大灣區氣象發展規劃（2020-2035）》下，由三地聯合建設的工作項目，透過氣象資料共享、氣象科研創新、氣象人才培訓等範疇，提升大灣區精細化氣象監測預警預報服務。《粵港澳大灣區氣象發展規劃（2020-2035）》是國家《粵港澳大灣區發展規劃綱要》下首批專項規劃之一。

出席儀式的還包括環境及生態局局長謝展寰、廣東省氣象局局長莊旭東、澳門地球物理暨氣象局局長梁永權及香港天文台台長陳栢緯。