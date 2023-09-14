杭州亞運｜楊潤雄探班為備戰運動員打氣：發揮出色為港增光

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（14日）到訪香港體育學院，了解運動員備戰杭州亞洲運動會和亞洲殘疾人運動會的情況，並為運動員打氣和送上祝願，希望他們在比賽中發揮出色，為港增光。



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楊潤雄在體育專員黃德森、體院董事局副主席周福安、馮馬潔嫻和院長李翠莎博士陪同下，視察體院多項設施，包括劍擊館、羽毛球館和武術館等，與備戰的精英運動員包括劍擊運動員張家朗、羽毛球運動員謝影雪和鄧文等及教練會面，聽取他們講解備戰的訓練安排和支援工作。

此外，楊潤雄、文化體育及旅遊局副局長劉震和黃德森昨日（13日）到訪中山紀念公園體育館和紀利華木球會，了解柔道和板球運動員備戰情況。

楊潤雄指亞運會和亞殘運會在杭州舉行，代表中國香港隊的運動員能夠在自己國家內出戰，意義倍增，期望他們趁着在杭州期間，多了解國家的發展情況，並且多與其他代表隊的運動員交流互動，展示香港運動員的風範。

亞運會和亞殘運會將分別於9月23日至10月8日，及10月22日至28日舉行。香港將分別派出約660名運動員及約98名運動員參加。除體院會支援參與精英運動項目賽事的運動員外，文化體育及旅遊局亦從藝術及體育發展基金（體育部分）撥款7,700萬元，支持其他參賽的運動員及其團隊，備戰亞運會及亞殘運會。