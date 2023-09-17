施政報告｜李家超三日兩訪地區聽民情　今早元朗探劏房戶巡街市

行政長官李家超繼前日（15日）落區到荃灣福來收集施政報告意見後，今天（17日）早上到達元朗，聯同多名局長展開行程，首站先探訪劏房住戶，了解住屋環境，又到街市與大批市民近離見面，場面好不熱鬧。



行政長官李家超今早（17日）聯同民政及青年事務局局長麥美娟、房屋局局長何永賢等人到元朗區探訪。眾人首站先探訪居住在元朗的劏房戶，家訪不設傳媒採訪。

李家超在Facebook表示，探訪一家四口居住在百多尺的劏房，環境狹窄，平日兩姊弟做功課溫習的空間，既是煮食及吃飯的位置，又是掛晾衣服的地方，煮食油煙和洗衣晾乾的味道混在一起。之前廁所更曾漏水致家中水浸，這樣細小和惡劣的生活環境，不但難受，更影響子女的學習和成長。他們熱切期待盡快「上樓」，讓子女有舒適的環境生活和學習。

李家超與該住戶的幼子徐同學和17歲長女聊天，前者喜歡打籃球和中國鼓，後者喜歡書法和畫畫，但二人都因為礙於家庭負擔而無法參加興趣班，其中徐同學非常珍惜學校給予他免費學習他打鼓的機會，平日更會向學校借「細版」的中國鼓回家練習，但由於家裡空間狹小，他只能坐在自己的床上練習，揮動鼓棍時亦要「就住就住」，否則會撞到床架或牆壁。

他又提到，兩姊弟的書法畫作和鼓藝表演，分別反映了他們各自的才藝潛能，就是欠一個適切居所，讓他們能在舒適的生活中成長和學習。

去年施政報告提出興建「簡約公屋」，縮短輪候公屋時間，李表示，這以家庭申請者優先，好像徐同學這類基層劏房戶上樓的機會。他希望善用社會資源，幫助更多弱勢及基層家庭改善生活環境，為下一代創造更多機會，讓他們能向上流和實現自己的夢想，創造出屬於自己的一片天空。

李家超第二站到元朗新街視察，新街是一條街市街，兩旁分邊有新肉檔、菜檔、水果檔等。政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰早已到場等候。

李家超到新街聽取卓永興和謝展寰匯報有關「打擊衞生黑點計劃」在元朗新街街市的成效。

李家超期間與一名女街坊拍照留念。（文睿攝）

李家超（中）到酒樓蹲下來跟一桌有小朋友的食客聊天。(文睿攝)

期間，圍觀的市民和檔主隨拍照外，更不時大聲呼叫：「李生！」、「加油！」、「支持你！」

李家超期間與一名女街坊拍照留念，李家超表示：「條路乾淨咗，行得都舒服啲。」之後他到一間酒樓巡視，更到有大人小孩的一桌蹲下來跟小朋友聊天。

卓永興在新街與數名街坊交談，附近亦有不少街坊圍觀拍照。有一名中年男士得悉官員落區探訪後，不滿道：「唉，嘥氣，拍戲啫！」

▼9月15日 李家超到訪荃灣聽取施政報告意見▼



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李家超前日（15日）到訪荃灣福來邨後稱，去年施政報告的長者照顧者措施獲落實，照顧者津貼恆常化，照顧者長者津貼都有增加，他明白很多照顧者都需要資訊支援，政府很快設立24小時熱線，方便照顧者求助。

他又稱，此行讓他感受到關愛隊發揮的積極作用，不少長者可以叫出隊員的名字。他指要更努力在地區凝聚關愛的氣氛，社會應更大力推行。

李家超原定9月初落區聽意見，但先後因為颱風、黑色暴雨先後來襲，兩度押後。