外交部駐港公署據報促駐港領事館交本地僱員身分 包括住址

外交部駐港特派員公署據報要求各駐港總領事館，提供所有本地僱員的身分、職銜、住址等資料，限時一個月要提交，沒有提及呈交資料的原因，各領事館暫時未有回應會否配合公署的要求。



《Hong Kong Free Press》報道，外交部駐港特派員公署要求各駐港總領事館提交所有本地僱員的資料。

網媒《Hong Kong Free Press》周一獲得外交部駐港特派員公署的信函，提到要求各駐港總領事館最遲下月18日前，填表申報所有本地僱員的姓名、身分證號碼、國籍、職銜、居住地址等資料，連同身份證副本，提交到政府總部禮賓處。如果僱員是非香港永久性居民，也需要提供旅遊證件。新入職員工需要在聘用後15天內提交資料。

外交部駐港特派員公署。（資料圖片）

信中未有提及要求各領事館提供僱員資料的原因。根據《基本法》第十三條，中央人民政府負責管理與香港特別行政區有關的外交事務。各領事館暫時未有回應會否配合外交部駐港特派員公署的要求。

公署去年要求領事館提供物業圖則

英國《金融時報》去年報道，外交部駐港特派員公署署要求駐港領事館，提供人員辦公室和住所的資料，包括平面圖、租賃或出售條款。報道當時引述有外交官擔心，資料會被用作竊聽等間諜活動。

今年二月，時任外交部駐港公署特派員劉光源約見美國駐港總領事梅儒瑞，就梅儒瑞提到《香港國安法》可能破壞本港司法獨立等言論，提出嚴正交涉，表達強烈不滿，並劃出三條「紅線」促勿搞政治滲透等。