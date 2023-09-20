民建聯倡設專責部門推動再工業化　 毋懼美國投資禁令

港府銳意推動「再工業化」，民建聯立法會議員周浩鼎今日（20日）聯同香港青年工業家協會發表「2023促進香港『新型工業化』發展倡議書3.0」，建議政府設統一對口單位、訂立標準規定、賦權工貿署推廣香港新工業形象。



不過，美國總統拜登上月簽署行政命令禁止對華高科技投資，香港和澳門也包括在內，會否對香港「再工業化」造成影響？周浩鼎表示，全球資金流通，港企總有機會獲投資者信心從而取得資金；香港青年工業家協會會長高鼎國補充，行政命令主要針對軍事科技等企業，醫療科技等產品未受限制，有本地生產兒童專用醫療產品仍可出口至美國市場。



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周浩鼎又表示，樂見港府發表《香港創新科技發展藍圖》，其中目標將製造業以基本價格計算佔本地生產總值由2020年的1%，增至2032年的5%。他續指，為令到港府及早準備，令「新型工業化」全新推進，期望透過倡議書提出建議，吸引更多產業公司和生產線進駐香港，增加本港產業多元化。

建一站式協調機制 統一對口單位精簡審批流程

高鼎國建議，港府參考內地與東南亞各城市，採取工業園一站式批核服務招商形式的做法，建立一站式協調機制，統一對口單位，以精簡對接多個政府部門審批流程。

協會常務副會長陳宇澄表示，香港工業雖曾經歷輝煌時期，但時隔多年，如今提倡新型工業化，傳統工業既有的設定標準需適時更新，建議港府借鑒大灣區其他內地城市現有指引，及早檢視和修訂相關產業建設標準與規定。

提升工貿署功能 建產業資訊平台

協會當然顧問戴麟建議，提升工業貿易署的職能，添加其促進本港先進製造業及本地傳統產業智能化生產的「新型工業化」發展角色；同時，建立產業資訊平台，刊登各行各業最新動態，發表創科研究結果。

至於最新統計數據顯示，本港貧富懸殊差距進一步擴大，周浩鼎認為新型工業化有助創造就業機會。他指，河套區、北部都會區、洪水橋預留土地發展再工業化，同時也預留了發展日常生活配套的土地，證明推動再工業化的同時有助創造就業機會，可吸引人才協助培養本地勞動力。