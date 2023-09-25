照顧者｜千五萬宣傳今啟動　狄志遠質疑口號式　倡關愛隊協助

過去一年涉及照顧者與被照顧者的慘劇頻生，秀茂坪邨上周五（22日）才揭發雙屍命案，兩名智力障礙兄弟疑因母親入院缺乏照顧致餓死。事隔三日，政府今午（25日）舉辦「齊撐照顧者行動」啟動禮，斥資1，500萬元。



社福界立法會議員狄志遠承認，倘要照顧者得到社會重視，必須要增加公眾對照顧者的認識，但他質疑現時的宣傳流於「口號式」，直言：「口惠而實不至」。他解釋，長者、殘疾人士等高危照顧者一般不懂上網，難以接觸到政府的宣傳，認為政府倒不如邀請關愛隊「埋身」教育。



社會福利署今年7月向立法會福利事務委員會轄下「推動照顧者為本政策小組委員會」表示，今年9月推行名為「齊撐照顧者行動」的全港照顧者宣傳活動，為期3年，預算開支一千五百萬，包括已委託電視台製作5集電視宣傳短片，及利用電台宣傳聲帶、廣告、宣傳物品等，推廣有關信息。當時多名議員已質疑要支援照顧者，不能單純只叫口號。

狄志遠：難接觸高危照顧者

狄志遠今日(25日）表示認同政府推動宣傳、公眾教育工作，當公眾對照顧者的認識增加，才會重視照顧者的需求。不過，他質疑政府現時的宣傳工作流於「口號式」，工作未到位。他解釋，高危照顧者均為長者、殘疾人士、基層市民，大多不懂上網、識字量較少，政府製作宣傳影片、文章放在互聯網上，高危照顧者也難以接觸到，這意味他們將不了解有何政策、措施支援他們。

狄志遠強調要與照顧者拉近距離。他舉例指，勞工及福利局可與民政及青年事務局合作，由勞福局制作宣傳單張，房屋委員會提供高危照與者名單，再由民青局號召地區組織，包括關愛隊、機構等，直接上門「埋身」接觸高危照顧者，面對面向他們解釋支援服務內容等。