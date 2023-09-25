JPEX｜支持證監加強資訊發布　吳傑莊促立會設委員會探討虛擬資產

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案，越來越多苦主。證監會行政總裁梁鳳儀今日（27日）宣布進一步加強資訊發布，包括4項優化制度，將在網頁公布4份名單，包括虛擬資產交易平台持牌名單、結業平台名單、被當作獲牌的平台名單，及最受關注的申請者名單。立法會議員吳傑莊支持新安排，並已去信立法會內務委員會要求成立新的小組委員會討論Web 3及虛擬資產發展。



吳傑莊在社交平台發文指，互聯網發展一日千里，Web3 是未來發展大勢所趨。香港特區政府積極推動 Web3發展和應用，宣布會加快建設 Web3生態圈，並於去年十月底發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》及成立專責發展小組，銳意建構成國際虛擬資產中心，着力規範化虛擬資產交易平台運作，推動金融創新穩健發展，吸引全球合規機構來港落戶，方向十分正確。

他又指，Web3 和虛擬資產發展方興未艾，在香港仍處於起步階段，當中涉及本港創科產業、財經金融、以至社會教育和市民應用等多方面政策範疇，牽涉多個立法會事務委員會，包括財經事務委員會、工商及創新科技事務委員會、經濟發展事務委員會，以至防範詐騙行為會涉及保安事務委員會等等。

建議小組委員會12個月內完成工作

因此，他按照《內務守則》建議在內務委員會轄下成立「Web3 及虛擬資產發展事宜小組委員會」，並按守則草擬小組的職權範圍、工作時間表、工作計劃，及研究有關特定事宜或項目涉及多少工作等各方面的資料。他建議小組委員會的工作包括檢視香港推動Web3 及虛擬資產的發展情況、研究有利虛擬資產行業發展的相關措施、商討如何加強對虛擬資產投資者的保障，及應在展開工作起12個月內完成工作，並向內會或有關事務委員會作報告。