李家超：仍等APEC主辦國發出邀請　港府會按規則出席

行政長官李家超結束杭州出席亞運會開幕式4天行程後，昨晚（25日）返抵本港。他在今日（26日）行政會議前見記者，主動提及關注柯士甸圓方的奪命工業意外，指曾向警方了解事件，強調會依法依規追究責任。



他又再次談及亞運開幕式之行，對香港運動員在今屆亞運的成績表示鼓舞。他指體院的工程正加快推進，為運動員提供世界級的支援。他又指本港本年度舉辦十多項大型運動賽事，他又預計體育產業會有更大發展。啟德體育園設施分段於明年陸續竣工，以承辦2025年的全運會。



至於「香港夜繽紛」，李家超預告會有更多活動，多個海濱將有活動舉行，十一晚上國慶煙花再度照亮維港上空，預計數以十萬市民維港兩岸欣賞，團體和機構陸續度橋創意出招，消防亦會靈活配合各單位，如消防會配合夜市辦明火煮食。他說，由現在至明年初會吸納更多意見，希望市民投入活動，傳播歡樂氣氛。



亞太經合組織領導峰會，主辦國按規定要邀請所有成員領袖席，他仍在等侍主辦國發出邀請，港府會按規則出席。



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地盤負責人要做好風險管理 作業人員亦要做好預防工作

李家超表示關注在西九龍的致命事故，對家屬關心，署理行政長官陳國基已要求警方調查，勞工署亦將配合調查，同時巡查所有密封式地盤。李家超重申，地盤負責人要做好風險管理、安全意識，作業人員亦要做好預防工作，強調職業安全工作是長期工作，未來會繼續推動。

再被問及關於日前柯士甸道圓方商場的工業意外，如何防止有人不遵守法例要求時，李家超指西九龍工業意外是嚴重，重申人人都要參與令意外不會發生。他又指已加重職安健法例罰則，令違例者最高監禁兩年，但無論法例有幾多及如何提升罰則，仍要人遵守，故每個人都要參與其中，各方面作出自身努力防止意外發生。

他指職安健法例之外，都需要職安健文化，無論工地負責人、操作者都要意識到重要性。他指近期推動科技協助職安健，都需要嚴格遵守措施，政府亦會巡查，事故後跟進及了解真相。

他又稱，無論提高罰則、寫好指引，作業者、參與者、營業者都會嚴格執行，政府巡查會不遺餘力，每次發生意外要釐清責任，勞工處已即時巡查隱蔽工作環境。

至於秀茂坪一對有智力障礙兄弟活活餓死悲劇，他指二人因自己的智障問題，最後死於家中，醫管局已公布所了解的情況和資料，兩死者母親入院後，二人有4個月自己生活，家人也指他們有自理能力。他相信將會有驗屍報告，警方會調查及提交報告予死因庭，再決定是否要召開死因庭研究二人死因。他強調重視對照顧者的支援。

李家超對事件表示難過，指照顧者需要支援，任何涉及隱蔽個案需要提供援助，政府有重要責任，而社福機構都可以加大力度幫助需要求助的人。他指地區了解多一些隱蔽家庭，關愛隊、區議會都可發揮應有力量，民政事務專員則會統籌地區事務。李家超強調建立守望相助社區非常重要，希望市民共同努力，建立關愛共融的社會。

提到杭州亞運，李家超指香港隊表現出色，在首兩天已取得3金、4銀和7銅的獎項，為港增光，感謝他們的付出。李家超表示，香港在發展體育撥款74億元，較以往增加42%，港府推動「普及化」，鼓勵不同人士參與運動；「精英化」，今年撥款逾7,000多萬元，期望體院今年能建立成新訓練場；「盛事化」方面，港府對每項體育盛事活動資助提升至1,500萬元，未來兩個月將有羽毛球賽、11月世紀場地越野車比賽。他指，隨着市民生活復常，體育發展市場相信將愈漸成熟，透露啟德體育場將完成動工，預料2024年投入服務。

香港夜繽紛推出一星期，李家超指三個海濱灣仔、尖沙咀、觀塘將於今個星期舉辦一系列活動。十一國慶久違五年的煙花表演預料吸引10萬人到維港兩岸觀看。他表示，各部門將盡力協助舉辦「夜繽紛」，其中包括容許攤販使用明火煮食等。他說，由現在至明年初會吸納更多意見，希望市民投入活動，傳播歡樂氣氛。

提到十一黃金周，李家超指基於將復辦十一國慶煙花匯演，不少酒店透露旅客查詢增加，而民體旅局亦總動員預備，關口、機場也增加人手應對「十一黃金周」的旅客。李家超強調，民體旅局會觀察本地人流情況，隨時有應對方案，期望市民大眾一同感受香港的歡樂氣氛。

被問到有否針對來屆區議會選舉的宣傳，李家超表示相信選管會將公布選舉細節，屆時選舉活動的安排細節，包括投票時間、地點會公布，強調是次選舉十分重要，政府會確保投票安全、廉潔地進行，呼籲市民積極投票。