展望今年本地經濟　黃偉綸：國際環境前景險峻　深信機遇大於挑戰

署理財政司司長黃偉綸今早(27日)出席「鳳凰灣區財經論壇2023」致辭時表示，香港近期經濟情況大致持續改善，展望今年餘下時間，環球經濟仍面對不少挑戰，包括通脹持續高企、金融市場波動、地緣經濟分化等風險，香港作為一個高度外向的經濟體，難免會受影響。雖然國際環境前景險峻，但他深信機遇仍然是大於挑戰。



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黃偉綸指，有賴於本港成熟穩健的監管體系，金融市場一直運作正常，金融體系保持穩健，銀行體系流動性充裕，資本充足率遠高於國際監管標準的要求；港交所的交易、結算及交收活動均有秩序地進行；港元外匯市場交易，繼續保持暢順有序，在聯匯制度下的自動利率調節機制，也繼續有效運作。香港亦擁有龐大的外匯儲備，可以作為金融系統的緩衝。

他又說，政府一直聯同各金融監管機構，密切監察全球和本地市場情況，建立多個平台，討論金融市場及監管的最新發展，妥善管控風險，以採取有效和及時的措施，牢固穩守「金融安全」的重要底線。

機遇方面，他指近年全球經濟重心繼續東移，當中又以中國的發展貢獻最大，擁有極具增長潛力的龐大市場，為全球包括香港帶來巨大機遇，當中粵港澳大灣區市場規模龐大，經濟活力強，是香港參與國家內循環的最佳切入點。香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，定能與其他大灣區城市優勢互補，共同推動整個灣區的經濟發展。