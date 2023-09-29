外交部駐港公署再有人事變動　李永勝任副專員　長期從事法律工作

中央駐港機構再有人事變動。外交部駐港特派員公署公布副特派員李永勝近日已抵港履新，副特派員楊義瑞已奉調離京。根據公署網頁的主要官員介紹，楊義瑞原先的排名在三名副專員排第一，但由於相關公布並未有交代李永勝的個人履歷，暫時未知他日後在三名副專員當中的排名。



而原外交部駐港特派員劉光源於7月23日獲任命為中聯辦副主任，其排名更是副主任之首，而其繼任人選至今仍未公布，公署網頁仍顯示公署駐港特派員為劉光源。



新副特派員具法律背景 長期從事法律工作

翻查網上資料，李永勝是法律科班出身、長期擔任條約法律司，並曾派駐美國紐約任中國常駐聯合國代表團。根據中國常駐聯合國代表團網站，李永勝2016年10月曾以中國代表團成員身份在71屆聯大會議上，就國際刑事法院報告發言，支持國際社會懲治嚴重國際罪行、促進實現司法正義的努力，同時希望國際刑事法院嚴格遵循《聯合國憲章》，確保其維護司法正義的努力真正有利於促進和平、穩定和民族和解，為和平與正義事業做出貢獻。

劉兆佳：中央懂得用法律手段與美西方鬥爭

全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示，新任副特派員具法律背景，反映中央愈來愈希望以《國際法》等手段反制美西方打壓。他說前年全國人大常委會通過《反外國制裁法》，顯示中央懂得用法律手段與美西方鬥爭，應對西方國家違反《國際法》規範，搞單邊主義，認為以法律層面反擊可以壓毀西方的道德高地。

劉兆佳認為中美角力不會停止，美西方現時主要透過外部組織或媒體打壓香港，他舉例最近英國等在日內瓦舉辦「香港媒體自由」活動，講者包括壹傳媒創辦人黎智英之子黎崇恩。劉兆佳說將黎智英所犯的刑事罪行，說成新聞自由問題攻擊香港，如果外交部駐港特派員公署領導層具法律背景，有助揭露美西方的打壓。