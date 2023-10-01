十一國慶｜讚港人靈活　李家超：施政報告惠民生、拼經濟、做實事

行政長官李家超和政府高層官員出席金紫荊廣場的國慶日升旗禮後，轉到會展的國慶酒會，李家超在酒會上致辭時說，本月二十五日公布的新一份施政報告，會仔細考慮各方意見制定政策，強調會惠民生、拼經濟、做實事。



他在演辭中讚港人見過風浪、靈活「多橋」，雖然香港面對的環境會變幻莫測，機遇和挑戰會同時出現，他又引用《尚書‧周書‧周官》的「功崇惟志，業廣惟勤」，強調只要有共同志向，努力不懈，團結一致，就可達到再創輝煌的目標。



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行政長官李家超伉儷早上八時許進入會展國慶酒會會場。出席的包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能等。

駐港國家安公署署長董經緯（左一）及外交部駐港公署署理特派員李永勝（左二）出席國慶酒會。

國安公署署長董經緯、外交部駐港署理特派員李永勝出席

全國政協副主席梁振英、駐港國家安全公署署長董經緯、中聯辦主任鄭雁雄、新任外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝、解放軍駐港部隊政治委員賴如鑫亦有出席。酒會先由歌唱家莫華倫聯同中樂團獻唱《歌唱祖國》等歌曲，之後李家超在酒會致辭。

李家超說施政報告會推出政策惠民生、拼經濟、做實事。（鄭子峰攝）

李家超：國家支持香港維持獨特優勢、互惠共贏

李家超致辭說在日益複雜嚴峻的戰略環境，國家繼續創佳績，鞏固了中國作為製造業第一大國、貨物貿易第一大國、外匯儲備第一大國、服務貿易第二大國、世界第二大消費市場、世界第二大經濟體等的重要地位，在強國建設民族復興征程上，國家堅持改革開放，為香港帶來源源不絕的機遇。他說今年是標誌性年份，一帶一路十周年，國家至今與一百八十多個國家和國際組織簽署了二百多份共建「一帶一路」的合作文件，香港是重要功能平台，國家支持香港維持獨特優勢，離岸人民幣服務，發揮互惠共贏作用。

稱港人「有橋、食腦」靈活走位 轉危為機

李家超又說，香港正處於由治及興的關鍵時刻，要謀發展、拼經濟、拼競爭力，雖然香港面對的環境變幻莫測，機遇和挑戰同時出現，但他說「功崇惟志，業廣惟勤」，只要有共同志向，努力不懈，團結一致，就可以再創輝煌。他指，香港人見過風浪，經得起考驗「香港人『有橋、食腦』，懂得靈活走位，多次轉危為機」令香港更成功、更出眾，希望大家團結努力，為國家和香港作出貢獻。

「功崇惟志，業廣惟勤」意即取得偉大的功業，是由於有偉大的志向；完成偉大的功業，在於辛勤不懈地工作。出自《尚書·周書·周官》。

施政報告有措施惠民生、拼經濟、做實事

他說，今年亦是CEPA簽署20周年，兩地貨物貿易增值超過兩倍，不少外來投資者在香港成立地區總部，也是首隻H股上市三十周年，有一千四百三十家內地公司在港上市，內地公司總市值佔港股總市值八成。李家超提到，一年來，香港擺脫疫情困擾，經濟漸看好，今年首八個月零售總銷貨值升二成，遊客突破二千三百萬人次，最近亦舉行夜繽紛活動，透露本月二十五日公布的新一份施政報告，會仔細考慮各方意見制定政策，強調會惠民生、拼經濟、做實事。

新任外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝（前排左二）出席升旗禮。

外交部駐港公署署理特派員李永勝首出席升旗禮

較早前的國慶升旗儀式中，警察樂隊奏樂，歌唱家譚天樂和李洋領唱，金文泰中學歌詠團獻唱國歌；特區政府紀律部隊在空中和海上敬禮。四位前行政長官當中，董建華繼續未有現身，而梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席，與行政長官李家超一樣站首排。多名行政會議、立法會議員也有出席。而中央駐港機構代表也有出席，包括中聯辦主任鄭雁雄、新任外交部駐港特派員公署署理特派員李永勝。