國慶酒會｜李家超致辭稱施政報告將有措施惠民生、拼經濟、做實事

行政長官李家超和政府高層官員出席金紫荊廣場的國慶日升旗禮後，轉到會展的國慶酒會，李家超將在酒會上致辭。《香港01》全程直播酒會情況。



行政長官李家超伉儷早上八時許進入會展國慶酒會會場。出席的包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、終審法院首席法官張舉能等。全國政協副主席梁振英、駐港國家安全公署署長董經緯、中聯辦主任鄭雁雄及新任外交部駐港特派員公署副特派員李永勝亦有出席。酒會先由歌唱家莫華倫聯同中樂團獻唱《歌唱祖國》等歌曲，之後李家超在酒會致辭。

李家超：國家支持香港維持獨特優勢、互惠共贏

李家超致辭說在日益複雜的國際環境，國家繼續創佳績，鞏固了中國製造業第一大國，服務貿第二大國等，在強國建設民族復興征程上，國家堅持改革開放。他說今年是標誌性年份，一帶一路十周年，至今與180多個國家及國際組織簽署多份文件，香港是重要功能平台，國家支持香港維持獨特優勢，離岸人民幣服務，發揮互惠共贏作用。

施政報告會為民生、拼經濟、做實事

他說，今年亦是CEPA簽署20周年，兩地貨物貿易增值超過兩倍，不少外來投資者在香港成立地區總部，也是首隻H股上市三十周年，有一千四百三十家內地公司在港上市，內地公司總市值佔港股總市值八成。李家超提到，一年來，香港擺脫疫情困擾，經濟漸看好，今年首八個月零售總銷貨值升二成，遊客突破二千三百萬人次，最近亦舉行夜繽紛活動，透露本月二十五日公布的新一份施政報告，會仔細考慮各方意見制定政策，強調會惠民生、拼經濟、做實事。

新任外交部駐港特派員公署副特派員李永勝出席升旗禮。

較早前的國慶升旗儀式中，警察樂隊奏樂，歌唱家譚天樂和李洋領唱，金文泰中學歌詠團獻唱國歌；特區政府紀律部隊在空中和海上敬禮。四位前行政長官當中，董建華繼續未有現身，而梁振英、曾蔭權和林鄭月娥均有出席，與行政長官李家超一樣站首排。多名行政會議、立法會議員也有出席。而中央駐港機構代表也有出席，包括中聯辦主任鄭雁雄、新任外交部駐港特派員公署副特派員李永勝。