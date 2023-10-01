杭州亞運許龍一奪金｜田北辰恭賀再倡保留粉嶺高球場舊場成公眾場

杭州亞運高爾夫球賽周日（1日）煞科，港將許龍一在男子個人賽奪金，港隊同時在男子團體賽也獲銅牌，為香港高球史摘下首兩面亞運獎牌。實政圓桌立法會議員田北辰下午發貼文恭喜許龍一及香港高爾夫球代表隊，形容在國慶節大日子傳來好消息連環創造香港高球歷史。



田北辰曾提出港府收回粉嶺高球場「舊場」23公頃土地後，可短租予哥球會，數年後連同「舊場」其他部份轉為公眾球場。今日港隊創歷史後，田北辰再一次指，香港哥爾夫球運動絕對值得政府大力支持，希望港府可回心轉意保留球場，他肯定這對香港高球發展一定有極大幫助。



香港隊在亞運會高爾夫球項目從未獲得過獎牌，今次許龍一奪金、並在男子團體賽獲銅牌，一口氣創造了兩項香港高球歷史；加上許龍一今年3月成為香港首位亞洲巡迴賽冠軍，意味這位年僅22歲的港將，短短7個月便譜寫了三項紀錄。

立法會議員田北辰10月1日發貼文恭喜許龍一及香港高爾夫球代表隊在亞運會創港隊歷史，並再倡港府保留粉嶺高球場舊場成公眾場。圖為8月31日，田北辰到訪粉嶺高爾夫球會。（田北辰Facebook）

田北辰下午在facebook貼文稱，香港哥爾夫球運動絕對值得港府大力支持，又指他多次在立法會提出保留粉嶺哥爾夫球「舊場」作為公眾球場，以培育高球新人，發展高球產業。田北辰希望港府可以回心轉意保留球場，他肯定對香港高球發展一定有極大幫助，並稱亦符合國家主席習近平提出的「文化自強」。