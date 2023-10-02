區議會選舉｜民主黨周曉嵐、袁海文擬不連任　感行政主導削監察力

民主黨推薦8人出戰區議會選舉，包括現任和前任區議員。現任的8名區議員當中，有2人決定不會競逐連任，包括沙田區議員周曉嵐和深水埗區議員袁海文。兩人認為改制後的區議會變行政主導，主席由民政專員出任，監察政府能力較現時減少，希望尋找其他發展方向。其餘6名民主黨區議員，部分人說不回應和仍在考慮參選意向，



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選區劃大人口增 憂服務水平未能維持

下屆區議會直選議席將會減至兩成，選區範圍較現時大，亦會恢復委任制和引入「三會」成員互選的界別。不打算連任的民主黨周曉嵐是沙田駿馬區區議員，他接受《香港01》訪問時解釋，區議會改制後，選區較現時劃大，人口大增，擔心未必能維持現有服務水平和深度，相信選民會明白他不參選的決定。

區議會行政主導 感發揮有侷限、監察力減

新選制下區議會主席由民政專員出任，周曉嵐認為區議會變成行政主導模式，並非現時制度般「由下而上鼓勵市民在社區參與」，感覺議員發揮有侷限「角色較以往差咗啲」，大方向的政策不到區議員管，能發揮影響到的可能是微細的政策措施，認為議會監察力量亦減少。

周曉嵐感激選民2019年投票支持。（周曉嵐Facebook相片）

卸任後擬轉任社工 感激選民支持期昐

離職區議員之後，周曉嵐打算繼續完成社工課程，坦言「暫時不繼續在政治圈打滾」，明年4至5月完成課程後有機會轉行做社工，不參選的決定是考慮了工作和家庭。周曉嵐2019年當選沙田駿馬選區區議員，奪得區內一半選票，逾2600多票當選，他感激選民4年前的選擇「希望沒令居民失望」，滿足到大家當時對他的期昐。

周曉嵐支持黨友參選區議會。（資料圖片 / 馬煒傑攝）

支持黨友參選區議會

對於黨內有現任和前任區議員考慮出戰區議會選舉，包括黨主席羅健熙等人，周曉嵐坦言現時民主黨是否能入閘，仍存在很多不確定性，即使參選有困難，但相信黨友有心服務社區，支持他們的決定。

袁海文。（資料圖片）

稱改制後未能監察政府 袁海文擬不連任

除了周曉嵐，民主黨深水埗區議員袁海文亦決定不連任，他解釋區議會沒政治職能，亦不能再監察政府「你點講，其實都無」，坦言沒想過區議員職能變成要支持和協助宣傳政府政策，甚至民政專員出任區議會主席。他說不論有否區議員身份，都不影響他服務巿民和監察政府。