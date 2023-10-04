引進辦吸引約30企業來港　8成屬內地企業包括華為

政府成立的引進重點企業辦公室，至今吸引約30間企業，首批有大約20間企業簽署合作協議，包括華為、阿斯利康、聯想、美團。行政長官李家超說，這些企業將在香港投資超過300億元。財政司司長陳茂波說，八成引入的都是內地企業，但說大家不應以註冊地區分，因為他們的業務都是國際性。



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李家超：重點企業投資額逾300億元

政府下午舉行「重點企業夥伴啟動禮」，公布與20間企業簽署合作協議，行政長官李家超致辭時說，企業引進辦公室英文縮寫是OASES，稱之為綠洲，反映了政府相信參與的企業是可以信賴的、常青的。他說這些企業將在香港投資超過300億元，計劃為香港創造約1萬個就業機會，包括生物技術、金融科技、人工智能等，有助於推動香港作為創新和技術中心。他說國家「十四五」規劃的支持下，香港是內地與海外企業之間非常活躍的橋樑，熱切希望促進有份參與企業的發展。李家超說由土地到員工簽證申請和子女教育，引進重點企業辦公室會提供一站式的便利服務，滿足策略企業的需求。

李家超又指，香港作為亞洲唯一擁有多達五所世界百強大學的城市，長期以來一直是人才中心，匯集不同學科的人才，目標未來四年內讓超過35%的大學生STEAM科目，即科學、技術、工程、藝術和數學學科， 同時，會繼續吸引來自世界各地的人才，確保為蓬勃發展的經濟提供無縫的人力資源。

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陳茂波：香港與大灣區城市優勢互補

出席同一活動的財政司司長陳茂波說，一國兩制下香港擁有幫助戰略企業蓬勃發展的獨特優勢，對國際頂尖人才和科學家亦有吸引力，包括完善的金融服務、資本貨物、資訊和人員的自由流動、值得信賴的法律體系、優良的法治傳統以及進入內地和全球市場的便捷通道。 他說香港擁有豐富的私募股權和創投生態系統，以及深廣的證券市場，幫助策略企業實現抱負和不同的發展階段，成為世界上安全城市之一，擁有美好的生活方式，擁抱美好生活。他又說香港的優勢是與大灣區姊妹城市在創新、商業化和先進製造方面優勢互補， 除了地理位置相近之外，還有中央對香港所有策略企業的創新政策支援，歡迎企業到北部都會區發展。