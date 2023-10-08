杭州亞運｜港隊獎牌數目破紀錄　李家超感無比自豪：期待親自祝賀

杭州亞運會今日（8日）落幕，特首李家超表示，港隊獲得的獎牌數目破歷屆紀錄，祝賀港隊取得驕人成績，讚揚他們的堅毅精神和出色表現，直言「對香港運動員所展現的風采都感到無比自豪。」政府將與港協暨奧委會10月14日舉行返港歡迎儀式，李家超說期待親自祝賀運動員。



2022年杭州亞運會今日（8日）落幕，特首李家超表示，港隊獲得獎牌的數目和運動項目破歷屆紀錄，祝賀港隊取得驕人成績。（資料圖片／李家超Facebook）

港足歷史性殺入四強 拼搏努力贏得大家擁戴

李家超說，香港今屆派出歷來最龐大的代表團參加亞運會。各參賽健兒不負眾望，一共取得8金16銀29銅，共53面獎牌。獲得獎牌的數目和運動項目破歷屆紀錄，成績令人鼓舞。他續指，香港運動員在賽艇、劍擊、游泳、欖球、高爾夫球、單車及橋牌項目均奪得金牌，而香港男子足球代表隊亦歷史性殺入亞運四強，香港運動員拼搏和努力的精神，贏得了大家的熱烈喝采和擁戴。

推動體育事業專業化、產業化

李家超重申，港府會繼續全力支持香港運動員及香港體育發展，舉例今年度提供大約11.8億元的撥款，推展精英化方面的工作，強調政府將繼續不遺餘力推動香港體育發展，促進體育事業在精英化、盛事化、普及化以外，向更專業化及產業化的方向發展。另外，港府亦會繼續聆聽體育界和市民對體育發展的意見，推出合適的措施，加強社會的體育文化和提升體育水平。