直播｜八號風球轉九號被指太快　李家超：科技限制天文台預警時間

行政長官李家超今日（3日）行政會議開會前見記者，預料會被問到颱風「小犬」襲港期間，由於突然改掛9號風球，機鐵和巴士一度停駛，機場有大批旅客滯留。李家超出席行政會議前會見傳媒，主動提及颱風應對。《香港01》全程直播會見記者情況。



特首李家超在開場白主動提到颱風小犬襲港，說政府上星期已經部署，亦有緊守崗位，汲取經驗後有新做法，有預警及增加頻密度，預告掛三號、八號風球，天文台每小時發放消息。有關八號風球轉九號風球被指太快，李家超指監察系統已經國際水平，但提出預警時間有科技限制。他又提到九號風球下港鐵露天路段停駛，巴士停運，令市民滯留，已要求運物局與港鐵、機管局及運輸業界探討如何改善。



李家超昨天與泰國總理他威信會面，他認為雙方有良好緊密關係，會加強經貿合作。他又說香港與泰國及東盟有緊密關係，已經簽訂自由貿易協定，香港會進一步加強合作，推進共贏，希望盡快加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)。



杭州亞運落幕，香港奪得8金16銀29銅，刷新獎牌紀錄，李家超指感到驕傲，形容運動員「博到盡」，指殿軍男子足球隊就是例子，反映運動員努力及政府運用資源得當，本週六會有歡迎儀式。



李家超被問到以色列和巴勒斯坦的衝突，港府會否向當地港人提供支援，李家超指港府已對以色列旅遊警示改為紅色，目前收到28宗求助個案，當中5宗已回港，15宗已離開以色列，其餘正作其他安排，港府會與當地領事館密切聯繫。



至於8號風球轉9號風球被指太快，李家超回應指無論天文台同事如何努力，天氣變化快速突然，科技限制了天文台預告時間，相信對有天文認識都知道現今科技的確有限制，強調天文台盡了努力，「沒有最好，只有更好」。他又指，以往除「蘇拉」外，已有很久未有掛上九號風球，故市民應有自我提醒，掛上八號風號後，天文台亦有提醒或會掛上更高的風球，重申技術上限制通知時間。被問到機場旅客在九號風球下滯留，李家超直言有市民和旅客滯留不理想，已要求運輸及物流局檢討。



李家超出席行政會議前見記者。

颱風「小犬」過去幾天吹襲本港，9號風球生效期間，機場巴士及機場快綫暫停，機場的士站內的士數量不足，千名旅客在抵港大堂輪候。機管局之後勸喻旅客盡量留在機場客運大樓內，並指會與公共交通營運商協調，爭取天氣情況許可下盡快恢復交通服務，疏導旅客。

9號風球生效至周日晚上11時50分，天文台改發8號風球後，港鐵於周一凌晨零時33分宣布機場快綫在確認安全後恢復有限度服務，將延長服務時間至凌晨3時。機場快綫恢復後，有原本在等候的士的旅客改往等候機鐵，但人龍一樣繞了數圈。

機管局說九號風球期間有約1.6萬人抵港，要等候3小時才能離開機場，解釋九號風球預警時間較短，得知情況後已即時聯絡全港的士商會，但1小時只有幾十架的士到機場，形容「的士不足夠我想不只是機場的問題，全香港很多地方都是面對同一個問題」。