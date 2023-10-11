梁熙引述科大：爭取成立第三所醫學院　兩、三年後首階段招生50人

民建聯立法會議員梁熙與今日（11日）與香港科技大學校長葉玉如及學校管理層會面後，引述科大校方稱未來策略是爭取設立香港第三所醫學院，預計兩至三年後開展計劃首階段，招收50位醫學生，目標是成為一所每年可培養200位醫科生的學校。



梁熙（右）與葉玉如會晤後指，科大擬開辦醫學院，兩至三年後招收首批學生（梁熙FB圖片）

梁熙在社交平台發文指，很高興聽到科大3.0願景計劃，其中最重要的未來策略是爭取設立香港第三所醫學院。根據介紹，計劃首階段，預計兩、三年後招收50位醫學生，目標是成為一所每年可培養200位醫科生的學校。

他又指，科大更計劃可容許學生以第二學位的形式入學，即入讀者可持有非醫學系的本科學位的條件報讀。他相信這對大學時沒有讀醫，但希望轉跑道成為醫生的青年，提供一個吸引的事業發展途徑，也相信科大會做好嚴謹的把關，確保醫科生會符合所有醫生註冊資格的要求及行醫水平。

他認為，科大要成立醫學院的難度其實不低，包括面對現有教學空間不足、學生宿舍不足、教授短缺，以致未來的專業認證及執業註冊等等，都十分需要得到整個社會的支持。

據梁熙了解，科大正積極爭取更多資源，投放在創建科大創新科技園以至宿舍等，並已向政府提交計劃書，希望能創造超過12公頃的新土地，提升學校未來競爭力。

香港科技大學擬開辦本港第三間醫學院。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

今年4月，網上已流傳科技大學將開辦醫學院，有意開辦醫科學位課程。科技大學當時回覆查詢時指，隨着香港人口老齡化，健康護理及醫療服務的需求更形迫切，健康科技和生物及轉化醫學一直是科大六個重點前沿科學領域之一，相關的策略亦早已包括在科大的策略發展計劃2021-2028之中，未來將會繼續致力推動這方面的發展。

科大曾於1991年曾嘗試成立醫學院，但被政府拒絕。