林世雄颱風後飛越南公幹考察　稱仍心繫香港會研惡劣天氣安排

運輸及物流局局長林世雄率領十多位香港物流發展局成員，前往越南考察四天，視察物流設施，向當地政商界推廣香港作為國際物流樞紐的優勢。林世雄說雖然身在越南，仍然非常關注香港的情況，他的同事持續與港鐵及機場管理局，積極研究惡劣天氣下的安排。



+ 3

林世雄今日（11日）於河內與越南交通運輸部副部長黎庭壽會面，就雙方關注的議題交換意見，探討兩地合作的機遇。他拜會中國駐越南大使熊波，闡述香港運輸物流業在中央支持下的最新發展。

代表團又視察了河內的大型現代物流倉庫及物流設施的運作，並與相關企業人員交流，了解智慧物流在越南的發展情況。林世雄表示，香港政府正積極開拓在東盟、中東及其他一帶一路國家的新市場，期望進一步推廣香港作為國際物流樞紐的優勢，促進兩地業界交流，探討新的合作機遇。代表團將轉到胡志明市，繼續越南訪問行程。

林世雄：仍非常關注香港 同事正研究惡劣天氣安排

颱風「小犬」離開香港後，林世雄便晨早啟程前往越南，未親身就千名旅客滯留香港機場的事件，向外界交代局方最新檢討進度。運輸及物流局Facebook說，林世雄雖然身在越南，仍然非常關注香港的情況，指同事正持續與港鐵及機場管理局，積極研究惡劣天氣下的安排。