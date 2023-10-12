海濱事務委員會被指欠漁業代表忽略意見　局方：有辦法接觸持份者

立法會研究與海濱相關的政策事宜小組委員會今日（12日）舉行會議，邀請團體就海濱的發展、未來規劃及海濱場地的用途與管理表達意見。不少團體表示，海濱事務委員會缺乏作業者、商界代表，憂慮政府忽略持份者的意見。發展局副局長林智文回應指，政府有辦法接觸到不同持份者。



司馬文稱，海濱規劃需預早規劃。（會議截圖）

團體斥本港缺遊艇泊位 部門推卸

創建香港行政總裁司馬文稱，海濱規劃需預早規劃，稱部分地方路政署優先考慮車輛道路，但沒有考慮行人需要。他又稱過去15年康樂遊艇增加120%，但本港沒有足夠遊艇泊位，舉例指颱風「山竹」毀壞500艘船隻，皆因缺乏適合停泊處。他曾經就停泊處不足尋求海事處協助，獲處方回應說不負責康樂遊艇，但康文署又指不負責遊艇儲存，結果沒有政府部門負責相關事項。

港九電船拖輪商會有限公司副理事長郭威雄則指出，本港公眾碼頭數量不多，部分上落船危險及沒有無障礙通道，加上兩岸有光污染，影響駕駛船長的視野，憂慮影響海上航行安全。

海濱事務委員會缺乏作業者代表

自由黨發展及建造業關注組召集人王子達表示，海濱事務委員會欠缺海岸作業代表，憂慮委員會注重環境美化，但缺乏商業考慮。香港漁業聯盟主席姜紹輝同樣指出，海濱事務委員會組成很奇怪，指海濱發展會令漁業受影響，惟委員會沒有業界聲音，憂慮難以照顧實體行業持份者。

黃永威表示，香港年輕人注重街頭表演，海濱要加強人流及收入。（會議截圖）

倡委員會轉型為法定管理局

海濱事務委員會目前屬監察及諮詢架構，保護海港協會副主席徐嘉慎先生稱，海濱事務委員會應該轉型為由法定權力的管理局，表示最近夜繽紛成功展示海港潛力，要舉行休閒娛樂活動促進旅遊業，同時不應該向開發商出售土地，強調海濱應該讓公眾享用。

經民聯港島南支部社區幹事吳日峰同樣表示，政府應考慮設立更多海濱夜市及週末市集，做到一區一節日墟市。經民聯深水埗支部社區主任黃永威亦表示，香港年輕人注重街頭表演，海濱要加強人流及收入，希望海濱設立指定區域舉辦表演。

對於委員會沒有部分界別代表，林智文表示政府都可以接觸到不同持份者。（會議截圖）

委員會欠業界代表 發展局：有辦法接觸持份者

發展局副局長林智文回應稱，政府會考慮團體意見，但目前要先駁通海濱，預料2028年九龍區8成的海濱會打通。他又稱傳統上維港都是作業海港，有不少重要經濟活動，加上海濱部分是私人物業，搬遷都存在困難。對於委員會沒有部分界別代表，他表示政府都可以接觸到不同持份者。