區議會選舉｜民建聯下周一確定參選名單　陳恒鑌接任團黨召集人

區議會選舉提名期下周二（17日）正式展開，民建聯新任主席陳克勤今日（13日）預告，下周一（16日）召開特別中委會確定參選名單。民建聯今日又舉行新領導層上任後首次黨團會議，一致通過由副主席陳恒鑌接替陳克勤因出任黨主席而騰空的立法會黨團召集人一職。



陳克勤（中）預告下周一公布參選名單，又宣布由陳恒鑌（左）接任黨團召集人（民建建直播截圖）

民建聯主席陳克勤上任後曾表示，區議會選舉的44個直選選區，該黨均擬派出黨員出選。詳細參選名單，陳克勤今日指下周一會舉行特別中委會商定參選名單。

另外，立法會下周三復會，而領導層已進行改選的民建聯亦趁今日（11日）內會復會舉行黨團會議，選出因陳克勤接替李慧琼出任黨主席後，騰空的黨團召集人空缺。陳克勤在會後指，黨團一致通過副主席陳恒鑌接任黨團召集人，他形容陳恒鑌在過去工作中，與不同派別人士有良好溝通。

而新任黨團召集人陳恒鑌多謝同事的支持和陳克勤的支持。他又表示，民建聯過往十分重視紀律與團隊精神，召集人需要與各個黨派協調溝通，尤其在愛國者治港情況下，不同派別更需要協調，同時肩負與政府各司局聯絡的工作。他又說，民建聯議員在各個範疇都有不同召集人，希望與各司局積極聯絡，令黨團事務一如既往有效運作，讓議員表現達到市民期望。