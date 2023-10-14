9號風球｜旅客滯留機場　林世雄：旅遊巴接載須慎思　安全無保證

上星期颱風小犬襲港，公共交通工具停駛導致大批民眾滯留機場，運輸及物流局局長林世雄早出席電台節目時表示，理解機場旅客抵後盡快返回居所，但公共交通工具提供有限度服務是必然的事，呼籲留在室內。他指機場交通每日都有2至3個高峰期，機管局以往會因應旅客數量，提早聯絡的士商會安排的士到機場載客，風暴當日機管局已作出呼籲，但司機都要顧及自身安全。



林世雄表示，旅遊巴接載旅客離開機場需要小心，行程安全未必有保證。（資料圖片）

有的士業界建議政府設立「颱風車隊」，在極端天氣下到機場接載旅客，亦有議員質疑未有安排旅遊巴士接走滯留旅客，林世雄出席電台節目時指涉及交通安全問題，惡劣天氣變化好快，遇上突然的塌樹對乘客安全造成危險，要小心考慮。

林世雄說不鼓勵旅客風暴下搭的士，但尊重他們的決定，會研究不用旅客站立的排隊方案，考慮例如派籌又或利用電子方式系統，讓旅客先留在機場等候。至於的士在颱風下的收費問題，他回應說，相關條例下，的士是按標收費。

港鐵露天路段加上蓋複雜艱鉅 成本亦不少

有議員認為可為港鐵露天路段加上蓋，林世雄指出港鐵有不少路段是露天段，如要加裝上蓋要考慮到在行走路線上改裝等因素，形容是非常複雜及艱鉅，雖然「未計過數」，但相信成本不少。

他續指當9號信號生效的時間，公共交通一定會有所減少，當局知道機鐵停駛的影響大，但強調要考慮風險和安全因素，會與港鐵仔細研究的停駛安排，舉例說已開車的列車服務，可否完成旅程。