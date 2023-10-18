立法會通過「無塑」修例　明年4‧22首階段管制即棄塑膠產品

立法會通過《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，明年4月22日實施第一階段管制，禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀、膠叉、塑膠棉花棒、充氣打氣棒等，同時會禁止食肆向堂食顧客提供即棄膠杯和即棄塑膠食物容器。第二階段則會在2025年實施第2階段，全面禁止向堂食和外賣顧客提供。



立法會通過修例逐衷取締膠餐具（資料圖片）

政府提出分兩階段管制9類即棄膠餐具，第一階段管制包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠及即棄膠餐具，例如攪拌棒、飲管、刀、叉等，及禁止向堂食顧客提供任何即棄膠餐具；第二階段，各類即棄餐具全面無塑膠。修例亦禁止銷售和供應其他塑膠產品，例如膠柄棉花棒、充氣打氣棒、雨傘袋等，並禁止酒店和賓館免費供應膠柄牙刷、膠梳、膠樽裝水等。

環境及生態局長謝展寰表示，當局會以風險為本原則執法，執法人員會檢查零售點及餐飲處所等是否符合法例要求，法例生效首兩個月，除了嚴重個案，執法人員以勸喻及警告為主。法例生效後兩個月，當局會主力打擊違法黑點，制定執法行動。

多名議員支持修例。民建聯鄭泳舜表示，塑膠需要過百年時間才能分解，亦會影響海洋生態，希望政府在通過法例後多作解說。

旅遊界議員姚柏良，草案將禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品，例如膠柄牙刷、膠梳等，亦不能免費供應膠樽裝水，業界雖然支持「走塑」，但仍然未做好準備，亦未找到替代品，例如玻璃樽裝水太貴，難以取代樽裝水。他建議政府在明年暑假旺季後才實施新措施，並要多作宣傳，以免旅客誤會酒店濫收費用。

張宇人：草案對飲食業界影響大

身兼行會成員的飲食界議員張宇人表示，由於垃圾徵費將於明年4月1日起實施，如果同時管制即棄塑膠，會令業界難以適應，希望當局在不早於5月1日、不遲於6月30日實施草案。他強調，草案對飲食業的影響很大，業界需要時間做好準備。

謝展寰回應時表示，當局有為業界設立準備期，自3月提交條例草案後，當局一直與業界保持聯絡，提醒業界要作準備。

謝展寰又說，修例是順應全球大趨勢，並標誌香港「走塑」步伐踏入一個新里程碑，政府計劃在修例獲通過後6個月，即明年4月22日「世界地球日」實施首階段管制，第二階段暫訂在2025年落實。